Mala planeación causó fuerte desabasto de medicinas, señalan ONG a la 4T y la UNOPS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un colectivo de organizaciones expresó hoy su “preocupación” ante los elogios que se otorgaron representantes del gobierno de México y de la Organización de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS) el pasado 3 de junio respecto al “éxito” de la compra de medicamentos, pues recalcó que “olvidaron mencionar” el fuerte desabasto de medicinas provocado por el cambio en el sistema de contratación.

Las 36 organizaciones --entre ellas Fundar, PODER, Nosotrxs y fundaciones de médicos y personas afectadas por ciertas enfermedades-- observaron que, en un evento de la Asamblea de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNGASS), Marcelo Ebrard Casaubón e Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, respectivos titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Función Pública (SFP) presumieron que la decisión de encargar la compra de medicinas a la UNOPS marcó un golpe a la corrupción.

Esta semana, @gkatopodis, @m_ebrard, @Irma_Sandoval y @UNOPS_Chief compartieron diversas experiencias que llevan a cabo para prevenir y combatir la corrupción a través de una contratación pública eficiente y transparente.



Mira el video del evento: uD83DuDE03?? https://t.co/Ac6p3RmUrY pic.twitter.com/ryE5tLjH5Y — UNOPS en español (@UNOPS_es) June 6, 2021

Sin embargo, omitieron precisar que la mala planeación en el cambio de sistema “ha provocado, en los últimos años, un fuerte desabasto de medicinas que ha sido documentado por el colectivo Cero Desabasto y que sigue afectando hasta la fecha a pacientes con diabetes, VIH, enfermedades inmunodeficientes, cáncer, hipertensión, entre muchas otras, y que ha costado la vida de miles de personas, niños y adultos”, deploraron.

En un comunicado, las organizaciones resaltaron las deficiencias en el desempeño de la UNOPS como instancia encargada de comprar las medicinas, pues la agencia no ha transparentado las compras, la descripción del producto ni los precios de referencia, como sí lo hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes.

“Previo a realizar un cambio de modelo de compras era fundamental que el gobierno diferenciara entre temas relacionados con competencia económica (oligopolios y prácticas monopólicas) y lucha contra la corrupción, y diseñara e implementará estrategias para atacar cada uno, evitando generar desabasto y afectaciones a las y los pacientes”, insistieron.

También observaron que, si bien el gobierno federal aseveró que su objetivo consistía en terminar con el oligopolio de empresas que acaparaban la producción y distribución de medicamentos, en realidad no ha impuesto “sanciones contundentes” contra las farmacéuticas, y algunas de ellas incluso han recibido contratos bajo el nuevo esquema.

“La corrupción es un mal endémico que puede afectar cualquier área del servicio público en todos los países. En México, el sector salud se ha visto afectado muchos años por esta grave epidemia. No obstante, debido al impacto tan directo que tiene en las personas, la lucha contra la corrupción en este sector debe ser extremadamente bien planeada y manejada, y particularmente, se debe asegurar que no se trastoque el derecho a la salud de las y los mexicanos y que ningún delito relacionado con actos de corrupción quede impune, situación que hasta el momento no se ha logrado”, insistieron.

-