AMLO destaca "signos alentadores" de recuperación económica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El tema principal en el discurso del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 y aseguró que en el último trimestre se registraron “signos alentadores” de recuperación.

“De abril a junio se redujo considerablemente el número de contagios y, lo más importante, en este periodo se han registrado menos fallecimientos por covid”, expresó AMLO.

AMLO: Creo no haber defraudado la esperanza de quienes votaron por mí

Consideró que aunque se trata de un comportamiento mundial y se advierte el efecto de la aplicación de nuevos medicamentos, especialmente la vacuna, es necesario reconocer el esfuerzo conjunto del pueblo y el gobierno para recuperar la normalidad.

“Que no se olvide la actitud responsable de muchos mexicanos que se han cuidado, ya sea en sus domicilios, o quienes tienen la necesidad imperiosa de salir a buscar el sustento diario en la calle; que no se borre de la memoria la forma en que se cuidó en la familia a los adultos mayores y a quienes padecen de enfermedades crónicas”, recordó el titular del Ejecutivo federal.

Por ello, agradeció a empresarios y emprendedores que cerraron un negocio, pero no dejaron de pagar a sus trabajadores.

También, expresó un reconocimiento a los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que arriesgaron sus vidas para salvar a otros.

Sobre la actuación del gobierno federal en el tema de la pandemia dijo que se ha realizado “todo lo humanamente posible para enfrentar la pandemia y salvar vidas”.

“Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública, que estaba en ruinas”, recordó el presidente y agregó:

“No titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia. En 15 meses, el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos. Se terminaron, reconvirtieron y equiparon hospitales; se contrató y capacitó a más de 70 mil trabajadores de la salud”, indicó.

También, dijo que uno de los logros fue el hecho de que ningún enfermo se quedara sin una cama, equipo de respiración o personal de salud que lo atendiera.

“Aun cuando en estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado, ni en América ni en el resto del mundo, en los primeros lugares en mortalidad por covid”, señaló.