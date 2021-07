El INE se declara “listo” para la consulta sobre el juicio a expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró listo para la primera Consulta Popular del próximo 1 de agosto en la que los ciudadanos votarán si desean que se enjuicie a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI).

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del organismo, aseguró que será el mejor ejercicio de participación ciudadana “de los que se hayan realizado tanto de los que han tenido fundamento legal como los que no lo han tenido”.

En sesión ordinaria del Consejo General indicó que para la Consulta se requiere de la participación de 285 mil 220 ciudadanos para que se desempeñen como funcionarios de las 57 mil Mesas Receptoras y que a la fecha se tiene un avance del 34%, con la aceptación de 97 mil 105, de los cuales 81 mil 695 ya fueron capacitados.

José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, reveló que ningún partido político impugnó la metodología y lineamientos de la Consulta aprobados el 6 de abril ni tampoco la adenda del 9 de junio.

Además, destacó que “no ha existido un boicot de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y del INE a la Consulta Popular” como en algún momento se dijo.

Ruiz Saldaña afirmó también que, en relación con la solicitud de Morena de incluir representantes de los partidos políticos en las mesas de opinión de la Consulta, “el espíritu de la ley es prácticamente poca participación de los partidos, porque estamos hablando de mecanismo de democracia directa”.

El consejero Uuc-kib Espadas Ancona indicó, a su vez, que los reclamos que existen en la organización de la Consulta Popular, porque sólo se instalarán 57 mil Mesas Receptoras, “omiten el hecho de que los acuerdos estuvieron a la vista para ser objetados y actuar legalmente”, por lo que en estos momentos la mayoría de las decisiones “son definitivas”.

En cuanto a la falta de observación que prevé la legislación en la Consulta refirió que esto representa un problema de certeza para el proceso.

“Me parece que la renuncia que al menos por omisión hicieron todos los partidos a tener representantes en las casillas, genera un problema de certeza para el proceso en su conjunto, más allá del derecho particular que cada quien pudiera no haber manifestado en su momento que el proceso de consulta no sea vigilado plenamente, no solamente observado por actores externos al Instituto, me parece que es un problema para el Instituto, no nada más para los partidos que no van a tener representación”, dijo.