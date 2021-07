En su festejo, morenistas “destapan” a Sheinbaum y abuchean a Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Entre vítores y protestas contra su dirigencia, el partido Morena celebró este jueves, en Auditorio Nacional, los tres años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República.

“Renuncia, renuncia”, le gritaron al presidente del partido, Mario Delgado, quien encabezó el evento en el Auditorio Nacional, donde se expresó la división interna que ha caracterizado a Morena desde que ganaron las elecciones en 2018.

Durante el festejo que hizo Morena en el Auditorio Nacional para celebrar los #3años del triunfo de las elecciones presidenciales de Andrés Manuel @lopezobrador_, @mario_delgado, dirigente nacional de ese partido, fue abucheado por los asistentes. pic.twitter.com/jiiKcY8bKt — Proceso (@proceso) July 2, 2021

Amenizado por el grupo veracruzano de Zenén Zeferino y el Sonoro Sueño; la orquesta de Tlaxiaco, Oaxaca, la cantante y senadora oaxaqueña Susana Harp y la actriz Regina Orozco, los morenistas apenas llenaron un tercio del Auditorio.

Debido a la contingencia sanitaria por el covid-19, el Auditorio Nacional fue abierto a la mitad de su aforo; pero de las 5 mil personas que se esperaban llegaron menos de 3 mil.

“¡Presidenta, presidenta!, le gritaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien estaba acompañada por los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García; de Chiapas, Rutilo Escandón; de Tabasco, Adán López; del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto; la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, entre otros funcionarios.

Los gritos de morenistas quienes vitorearon a Claudia Sheinbaum en el evento denominado “3 años de la victoria del pueblo”, contrastaron con los de renuncia a Mario Delgado.

“Debemos honrar nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, para seguir teniendo la confianza de los mexicanos”, declaró Mario en el acto al que asistieron cerca de tres mil personas, al tiempo que se escuchó “Tú no lo honraste, traicionero”.

Otro grupo leal a Mario respondió enseguida para acallar a los inconformes:

“Mario, Delgado, el pueblo está a tu lado…”, replicaron.

En su intervención, Delgado Carrillo pidió a la militancia permanecer unidos. “Los enemigos de la transformación están allá afuera y no dudarán en aumentar la discordia y la intriga para intimidarnos, pero no podrán dividirnos porque nuestra lucha no es por cargos ni intereses”, sentenció.