Autodefensas que tomaron Pantelhó dicen luchar contra narcotraficantes y cacicazgos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).– Miembros del grupo civil armado autodenominado Autodefensas de Pantelhó, quienes tomaron ese poblado el pasado sábado 7, dieron a conocer este sábado que se alzaron en armas para combatir al crimen organizado y más de 20 años de cacicazgo en ese municipio, y que se retirarán hasta que se haya limpiado la zona para dejar en manos de las autoridades su proceso de elección por usos y costumbres.

En un comunicado lanzado desde las montañas de Pantelhó, el grupo de “Autodefensas para la Vida de Pantelhó” o “Autodefensas del Pueblo El Machete” dieron a conocer la razón de su irrupción pública en ese municipio de la región de los Altos de Chiapas.

Señalaron que desde hace 20 años comenzó el sufrimiento de los pueblos y comunidades indígenas tsotsiles de Pantelhó, donde “poco a poco fueron tomando fuerzas los que oprimen al pueblo, pues fue en el año 2002 cuando el señor Austreberto Herrera Abarca se quiso autonombrar para ser juez municipal de Pantelhó”.

Indicaron que Austreberto le abrió las puertas al crimen organizado, a los narcotraficantes, y ahí comenzó a matar a los que se oponían a sus actividades. Y que vieron como a lo largo de más de 20 años “ha matado aproximado de 200 personas; al principio denunciamos, pero el Ministerio Publico nunca tomó en cuenta nuestras denuncias y algunos de nuestros compañeros fueron asesinados por denunciar la violencia que estamos viviendo”, dice la carta de las autodefensas.

Acusaron que Austreberto Herrera Abarca y la actual alcaldesa de Pantelhó, Delya Janeth Flores Velasco, “forman parte de los narcos”, al igual que la expareja de alcaldesa, ahora presidente municipal electo, Raquel Trujillo Morales.

“Desde hace varios años somos testigos de los asesinatos de nuestros abuelos, padres, e hijos, hemos visto como nos roban y despojan nuestros bienes, todo esto que sucede no vemos nada de justicia por parte del gobierno federal y estatal”, señalaron.

Recordaron que el 3 de agosto del 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Indígena, logró la detención en Tuxtla Gutiérrez de Austreberto “N”, presunto responsable del delito de homicidio calificado en agravio de Edgar Eleazar Herrera Trejo, de 33 años, y de Carlos Trejo Hernández, de 54 años, en el municipio de Pantelhó, “sin embargo la violencia no se terminó”.

Denunciaron en su comunicado que los hijos de Austreberto, Daily de los Santos Gutiérrez Herrera y Rubén Gutiérrez Herrera, “continúan con el crimen organizado y hasta la fecha”.

“Por estos hechos tan dolorosos fuimos platicando y reflexionando que debemos defender la vida de nuestras comunidades, así, poco a poco, en el silencio, fuimos formando nuestra Autodefensa para nuestro pueblo de Pantelhó. Vemos cero actuaciones del mal gobierno. Analizamos que Raquel Trujillo Morales (presidente electo de Pantelhó) traerá muchos muertos, por eso dijimos basta, ya basta, basta de tanto sufrimientos y derramamientos de sangre”, dijeron los indígenas alzados en armas.

El grupo entró al pueblo de Pantelhó el pasado miércoles 7 de julio de 2021, a las 4 de la madrugada para “no para atacar el pueblo, sino para expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes, al crimen organizado, entramos porque ya no queremos más muertes para los pobres campesinos, tzeltales y tsotsiles, nuestra paciencia se acabó, porque en el gobierno federal y estatal no vemos ninguna esperanza, nuestro dolor ante tanta sangre derramada, por eso tomamos el rumbo de nuestra historia”.

Advirtieron que hasta que Pantelhó esté libre del crimen organizado, encabezado por Raquel Trujillo Morales, presidente municipal electo de Pantelhó, se van a retirar.

“Para nosotros, una vez libre el pueblo de Pantelhó, dejamos en manos de los agentes y comisariados de cada comunidad para que eligen sus autoridades desde nuestros usos y costumbres, no por partidos; los partidos políticos han dividido y confrontado al pueblo y han traído muchos muertos”, agregaron.

“Tenemos paciencia, pero tiene un límite; vemos que el mal gobierno ha jugado con la vida de nuestro pueblo, permitiendo la entrada de los malos que matan, así como Enoc Díaz Pérez, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, y el contador Arturo Ramos Salazar, del municipio de Pantelhó, que Austroberto les dio permiso para fortalecer y financiar el narcotráfico en nuestro pueblo de Pantelhó”, denunciaron en la carta difundida.

Pidieron al “mal gobierno” que no envié la Guardia Nacional, al Ejército y a la policía, “porque ya no es tiempo, si vemos que envía para matarnos y detenernos para encarcelarnos, es porque forma parte del crimen organizado el gobierno, es porque se confirma que tenemos un narco gobierno, narco estado”.

Indicaron que ellos quieren paz, un pueblo sin crimen organizado, que no quieren a narcotraficantes, que no quieren sicarios, que no quieren narcopolíticos, que no quieren invasión de terrenos o bienes de uso comunal, que quieren vivir en paz, que quieren justicia, que ya no quieren impunidad ni represión a los pueblos y comunidades indígenas.

Convocaron a todos los pueblos de México para que se organicen para defender la vida y la libertad cuando esta esté amenazada por grupos delincuenciales y que el gobierno no actúe para desmantelarlos.

Además de las “Autodefensas para la Vida de Pantelho”, firman la carta “Los Ejidos, Comunidades y Propietarios del Municipio de Pantelhó, Chiapas”.