AMLO acusa a Artículo-19 por difundir foto falsa de protestas en Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el gobierno de Estados Unidos está interviniendo en el conflicto social registrado en Cuba, y puso como ejemplo la fotografía “falsa” que difundió la organización Artículo-19 sobre las protestas del domingo.

En redes sociales la organización acompañó un texto sobre el problema en el país caribeño, junto a una imagen que corresponde a una protesta social en Egipto.

“Yo veo que están interviniendo. Por ejemplo, ayer vi un mensaje en redes sociales de un grupo que se llama Artículo 19, que es una asociación periodística financiada en México por el gobierno de Estados Unidos, por la Embajada de Estados Unidos”, respondió el mandatario al ser cuestionado

Y agregó “ayer casualmente esta organización, que ya hemos denunciado nosotros en esta conferencia, sacó una foto y esto es sólo una muestra de lo que hicieron a nivel mundial, de la gran difusión de quienes no están de acuerdo con el gobierno de Cuba”.

Enseguida, el titular del Ejecutivo federal pidió que se exhibiera en pantalla el tuit de la oficina en México de la organización Artículo-19.

uD83DuDCE3 ARTICLE 19 reconoce que la foto usada en el mensaje anterior no correspondía a los hechos condenados en Cuba y ofrecemos una disculpa por los inconvenientes del uso de ésta. Sin embargo, reiteramos la exigencia de respeto y garantía a los derechos humanos durante las protestas — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) July 12, 2021

“Les voy a poner la imagen para que también la gente tenga información en México. Miren. Voy a leer lo que dice el mensaje, esto es de ayer. Esta agencia de noticias, este grupo de información se ha caracterizado por atacarnos a nosotros y ya dimos a conocer pruebas de que reciben dinero de la Embajada de Estados Unidos y ayer publican esto”, señaló AMLO.

“Artículo 19 rechaza el llamado a la confrontación hecha por Díaz-Canel, presidente de Cuba, en abierto desacato a los estándares internacionales de los derechos a la manifestación y libre expresión, poniendo en riesgo a las personas manifestantes”, dijo.

Enseguida, el presidente López Obrador cuestionó “Primero, ¿quiénes son ellos para hacer estos juicios? ¿Cómo una organización, un gobierno, se sitúa por encima de todos y define una postura política?”.

“Además, si tiene que ver con el periodismo, si tiene que ver con la información, que se debe de transmitir con objetividad, con profesionalismo, sin sesgos, no de manera tendenciosa, pues miren, esto es lo que aparece como imagen del texto y resulta que la imagen no es de la Habana, es creo de Egipto. Un montaje. Esto no, la mentira no. La mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria”, sentenció el mandatario.

Luego, expresó su deseo “de todo corazón” para que las cosas se resuelvan en paz en Cuba y con respeto a la independencia y la soberanía del pueblo cubano, concluyó”.