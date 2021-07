AMLO llama a “no utilizar de bandera el apoyo humanitario” para una intervención en Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con el pueblo cubano, se manifestó en contra del intervencionismo y pidió cancelar el bloqueo contra el país caribeño por considerar que es inhumano y contrario a la política internacional de defensa a los derechos humanos.

Por ello, se pronunció a favor de que el pueblo cubano resuelva sus conflictos internos y condenó la campaña mediática desplegada a nivel internacional para condenar al gobierno del presidente Miguel Díaz - Canel.

“Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado eso es lo más contrario a lo que pueda haber a los Derechos Humanos, no se puede crear un cerco y aislar a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón, no se puede y nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos”, sentenció el presidente López Obrador.

Ante las protestas registradas en Cuba, el mandatario expresó su solidaridad con el pueblo cubano y dijo que debe buscarse una salida mediante el dialogo, sin el uso de la fuerza.

“Sin la confrontación, sin la violencia y tienen que ser los cubanos los que decidan porque Cuba es un país libre, independiente y soberano, no debe haber intervencionismo”, indicó.

Luego, insistió en decir que no debe de utilizarse la situación de salud del pueblo cubano, “con fines políticos, eso debe quedar de lado”

“Nada de politización, de campañas mediáticas que ya se están dando a nivel mundial, hay muchos países con problemas en América Latina, en el caribe no es solo el caso de Cuba, sin embargo, llama la atención que hay un despliegue informativo inusual desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba”, señaló López Obrador.

Por ello, dijo que “no hay que politizar el asunto” y “no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario” para interferir en asuntos que solo corresponde resolver a los cubanos.

Ofrece vacunas, medicamentos y alimentos

Luego, informó que el gobierno de México va a esperar “como se siguen presentando las cosas” y anunció que va a solicitar al Canciller mexicano, Marcelo Ebrard que en caso de que el gobierno de Cuba lo solicite, “se busque una relación, que se establezca una comunicación, un puente para ayudar al pueblo de cuba”.

“Respetuosamente exhortar a todos a que no se opte por el uso de la fuerza, la violencia, que resuelvan los cubanos estos asuntos por la vía pacífica y expresarles nuestra solidaridad con toda claridad, sin titubeos. Nosotros no podemos olvidar lo que cuba ha hecho por México y no podemos olvidar que somos pueblos hermanos”, dijo el presidente de México.