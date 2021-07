Cuauhtémoc Blanco responde a rumores que lo ponían en la Conade o con aspiración presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El exfutbolista y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, negó los rumores sobre que renunciaría al cargo para incorporarse al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los murmullos en algunos medios de comunicación incluso lo colocaron como uno de los aspirantes a ser candidato a la presidencia para el 2024.

El exdelantero del América negó lo anterior y rechazó que se sume a la Comisión Nacional del Deporte (Conade), como trascendió.

“Te voy a decir como decía en el futbol: ‘no sé quién chingados está diciendo eso’. Hay muchos que se quieren apuntar y apostarle, algunos gobernadores se están postulando. Todavía me quedan tres años, todavía no me voy a ir”, dijo de gira por la región oriente de Morelos.

Ante los cuestionamientos de la prensa local, respondió: “Me costó mucho llegar aquí como gobernador, recorrer todos los municipios y conocer sus necesidades y para que otro llegue y andan hablando y mencionar que otro llegue con su gabinete y que yo me voy a ir, es totalmente mentira”.

En ese sentido, pidió a sus opositores que mejor se pongan a trabajar en lugar de esparcir rumores, pues él seguirá en el cargo hasta 2024 y cumplirá con los compromisos adquiridos ante los ciudadanos morelenses, mismos que se frenaron por la pandemia de coronavirus y el reciente proceso electoral.

En ese sentido, entregó más de 1.3 kilómetros de alcantarillado sanitario en Zacualpan de Amilpas y un pozo de agua de la comunidad de Jonacatepec.