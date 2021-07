"Hay relevo generacional" refrenda AMLO ante aspiración presidencial de Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Hay relevo generacional, imaginen si no tuviésemos de donde echar mano, si el pueblo no tiene esas opciones, hasta podría servir de excusa y pretexto para justificar la reelección y eso no, no debe haber reelección, sufragio efectivo no reelección”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario habló extensamente sobre la sucesión presidencial luego de que se dio a conocer que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo un encuentro con su equipo de trabajo político en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México.

Al respecto, el titular del ejecutivo federal reiteró su postura en el sentido de decir que todos los que quieran participar, “están en su derecho” y consideró necesario “dejar en el pasado” la práctica del tapado”.

“No he hablado con nadie, todos tienen derecho a votar y ser votados, están cumpliendo todos con su responsabilidad que es lo principal que es servir al pueblo, pero ahí están trabajando en sus funciones, lo están haciendo muy bien todos”, indicó el mandatario.

Dijo que el pueblo “pone a cada quien en su sitio” ante los destapes adelantados en la sucesión presidencial y afirmó que ahora hay “democracia plena” y la sociedad decide libremente sobre lo que más le conviene al país.

Enseguida, remató: “No me preocupa porque los que están en el gabinete y las instituciones están cumpliendo con su responsabilidad, hay relevo generacional, imagen si no tuviésemos de donde echar mano, si el pueblo no tiene esas opciones hasta podría servir de excusa y pretexto para justificar la reelección y eso no, no debe haber reelección: Sufragio efectivo no reelección”.

También, dijo que no le incomoda la reunión que encabezó el Canciller Marcelo Ebrard con su equipo de trabajo y se limitó a pedir que los aspirantes presidenciales de su bloque político “cumplan su función” y “atiendan su responsabilidad”.

“Que tengan como objetivo superior la transformación y el bienestar del pueblo, que pongan por encima del interés personal, el interés del pueblo y adelante con absoluta libertad, prohibido prohibir”, refirió el presidente López Obrador.

Enseguida, afirmó que en su gobierno laboran “mujeres y hombres libres”, dijo que se trata de un equipo de trabajo que se constituye a partir de un ideal.