Loret trata de distraer y evadir su responsabilidad en montaje: Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ni hablar, hay que decirlo, pasó de ser Loret peoncito de Bernardo Gómez a ser peoncito de quien sabe quién”, así respondió Carmen Aristegui a las acusaciones que el periodista Carlos Loret de Mola le hizo de servir al presidente Andrés Manuel López Obrador para acusarlo de ser cómplice del montaje que hizo la policía federal en la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez en 2005.

En su programa de noticias de esta mañana, la periodista Carmen Aristegui dijo que Loret de Mola solo quiere distraer la atención y evadir su responsabilidad de este caso, lanzando “dardos” en su contra.

Ayer, al cabo de la audiencia que se realizó ante un juez por el caso Cassez-Vallarta, Carlos Loret conductor de noticias de Televisa, difundió un video en el que dijo que sus excolaboradores Laura Barranco, Juan Manuel Magaña no pudieron sostener sus dichos de que estaba enterado del montaje que organizó el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, en diciembre del 2005 para detener a supuestos líderes de una banda de secuestradores llamada Los Zodiaco.

En ese video Loret dijo que Carmen Aristegui, Julio Hernández López, feisbuqueros y medios afines “que le han lavado la cara” al presidente López Obrador, lo han atacado tratando de hacerlo cómplice del montaje en el que detuvieron a Florence Cassez e Israel Vallarta.

Hoy Aristegui le respondió durante su noticiero de este martes señalando que Loret de Mola en un video “sobreactuado”, la quiso responsabilizar junto a Julio Hernández López, “de lo que al final de cuentas es una conducta enteramente suya de la cuál debe responder”.

Y en un duro comentario señaló: “así que el periodista Loret de Mola ayer nos lanzó ese “dardo”, digámoslo así, para tratar de distraer y para tratar de evadir realmente lo que es una responsabilidad clarísima de su parte, ya no agrego más de voz de Laura Barranco, y ni hablar, hay que decirlo, pasó de ser Loret peoncito de Bernardo Gómez a ser peoncito de quien sabe quién”.

Por su parte, Laura Barranco quien era asistente de información del noticiero de Loret, respondió en su cuenta de Twitter aclarando que la audiencia no fue para ver a los responsables frente al montaje sino a la acusación de secuestro que tiene en la cárcel a Israel Vallarta.

“Sorprende q no descarta nuestro intercambio d mensajes” (sic), mencionó Barranco en su cuenta de Twitter y recordó lo que ya ha publicado.

“Yo le precisé q fue durante el enlace q inició a las 7:20 am cuando a insistencia mía de “Carlos, para ya”, q se iba a meter en problemas serios como los q d hecho ya enfrenta, él me respondió “NO TE CALIENTES CAUTÍN” (sic).

En otro de sus mensajes señaló, que en el cuarto enlace que inició a las 7:40 de la mañana, con una duración de 9 minutos con 45 segundos, fue cuando Loret exhibió los rostros de Israel y Florence y convocó a los televidentes a que los denunciara. “Le advierto nuevamente q viola sus derechos humanos y q por el origen francés d ella el conflicto podía escalar” (sic).

Recordó que Loret respondió que si no entendía que no le iba a hacer caso, pues era nota. “Ante esto primero guardó silencio, no pudo negarlo. Aunque sistemáticamente insistió en decir que reiteraba su dicho del pasado mes de octubre”.

Dijo que eso no tenía nada que ver con los que salió a decir en el video que subió a sus redes sociales, y dijo que Loret de Mola “es un hombre cuya carrera ha hecho de la mentira su columna vertebral. Su involucramiento sistemático en montajes es público y como profesional de la falsedad, intenta limpiar su cara con más mentiras”.

Por su parte, Juan Manuel Magaña, quien era el coordinador de información del noticiero matutino Primero Noticias de Loret en Televisa, en entrevista con Julio Hernández López manifestó: “Yo sinceramente, te lo digo sin triunfalismos: lo vi muy endeble en términos de lo jurídico, ni moral, (Carlos Loret de Mola) no trae nada para defenderse de esta situación del montaje televisivo”.

“Ya lo vi agotado en una esquina…ya sin poder, sin fuerza, sin argumentos y yo sé que ese tipo de argumentos o de fuerza pues solo se lo puede dar la razón o la verdad o la autoridad moral”, afirmó el periodista Juan Manuel Magaña quien indicó que si bien él no tuvo conocimiento del montaje de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta, sí vió cómo los policías “se alineaban” para acomodarse durante el hecho, que ya estaba en marcha antes de que él llegara a trabajar, a las 06:00 horas.

Magaña acusó en una entrevista en el programa de radio La Octava, de querer manejar la audiencia de manera pervertida, desviando la atención del tema del montaje del secuestro

A su vez, el también periodista Julio Hernández respondió: “El león Loret cree que todos son de su condición, en ese esquema él vivió y en ese sigue viviendo”.