Sánchez Cordero se descarta como presidenciable para 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Olga Sánchez Cordero declaró que se quiere jubilar de la vida pública como titular de la Secretaría de Gobernación, por lo que descartó que aspire a la presidencia de la República en 2024.

"En mi caso particular, tengo la fortuna de que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) me invitó a ser secretaria de Gobernación. Cuando termine mi función como secretaria de Gobernación, que tenemos secretaría de Gobernación para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar.

"Creo que he trabajado muchos años, muchos, muchos años, así que creo que tengo merecido el descanso, sobre todo que, por cierto, esta semana cumplo ya 74 años. Entonces ya no veo perspectiva política para mí", dijo.

Sánchez Cordero fue entrevistada en la Cámara de Diputados en donde participó en el foro: “Bases Constitucionales de la Cuarta Transformación”.

La titular de Gobernación recibió una edición impresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se integraron las 18 reformas constitucionales a 55 artículos que se aprobaron en la saliente 64 Legislatura.

Como lo declaró el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, la ministra en retiro consideró que la reforma constitucional en materia eléctrica que enviará al Legislativo el presidente Andrés Manuel López Obrador, “es un asunto de seguridad nacional”.