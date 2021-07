AMLO convoca a padres de familia a organizarse ya para el regreso a las aulas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó al pueblo de México para que empiece a organizar el inminente regreso a clases a partir de finales de agosto de este año.

Dijo que el acuerdo del gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública es que el regreso a la normalidad en los planteles escolares es general.

“O sea, se reinician las clases a finales de agosto en todo el país, hay condiciones para eso y ya estamos trabajando en el plan para mejorar las escuelas, porque han estado abandonadas durante mucho tiempo, crear las condiciones básicas para el regreso a clases presenciales”, indicó el mandatario.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que para la fecha planteada no van a tener problemas de contagios que pongan en riesgo la salud de los niños, jóvenes y personal educativo, porque está demostrado que la pandemia afecta más a las personas mayores.

“Aprovecho para convocar a todo el pueblo de México, y en especial a las madres, a los padres de familia, que ya se empiecen a organizar, que nos ayuden en esto, desde luego con las maestras, con los maestros, que todos ya empecemos los preparativos para el regreso a clases, que no nos reunamos una semana antes, sino con tiempo, que ya empecemos a tener reuniones, que las madres, los padres de familia lleven a cabo reuniones en cada escuela para ver en qué situación están las aulas, hablar ya con las maestras, con los maestros, que nos ayuden, de modo que cuando iniciemos sea general”, señaló el titular del Ejecutivo federal.

Consideró que, para finales de agosto, todos los adultos mayores estarán vacunados y aseguró que ayer alcanzaron el 41 por ciento del total de vacunados mayores de 18 años.

“Entonces, cómo no vamos a tener escasez de vacunas, al contrario, vamos a tener más vacunas y estamos vacunando en promedio 500, 600 mil personas diarias, se va a seguir avanzando en la vacunación”, refirió el tabasqueño.

Luego, señaló que el personal docente ya está inmunizado y, en el caso de los alumnos, cuando hay contagio los riesgos son menores, aseveró.

“De todas formas, vamos a estar orientando, voy a pedirle a los médicos de todas las dependencias del sector Salud, quiero que pediatras y especialistas vengan aquí conmigo una vez a la semana para que ellos desde aquí orienten cuál es el tratamiento que funciona, por qué no hay riesgos, cómo se comportan los niños, los adolescentes cuando están contagiados, qué se puede hacer, cuánto tiempo es el malestar, por qué pueden ser atendidos, con qué medicamentos, cómo se aplica”, señaló.

Dijo que no es prudente que la sociedad se automedique, sino que conozcan más sobre los efectos de la pandemia porque hay mucha experiencia, afirmó.

“Ahora los contagios tienen que ver más con jóvenes y precisamente por eso no tenemos tantas hospitalizaciones o no ha aumentado tanto el número de hospitalizados, aún con un rebrote que se está presentando en algunas partes y, lo más importante, no hay fallecimientos”, dijo el presidente Obrador y remató:

“Es muy raro que fallezcan niños, esa es una bendición, el que no les afecte a los niños o que se contagien, pero que no sea fatal el covid en el caso de niños, en el caso de adolescentes”, concluyó.