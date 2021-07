AMLO recibirá a los gobernadores de oposición, excepto a los de Michoacán y Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a recibir a todos los gobernadores electos y funciones del país para diseñar el plan de combate a la inseguridad, excepto a los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En la conferencia mañanera, dijo que, en los próximos días, recibirá al resto de los gobernadores luego de que ayer se reunió en Palacio Nacional con 16 mandatarios.

Al preguntarle si también recibirá al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García, el presidente López Obrador respondió:

“Vamos a esperar porque ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle”, expresó el titular del Ejecutivo y luego envió un mensaje al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a quien tampoco accedió a recibir:

“Por eso también con todo respeto le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas, que pase el proceso electoral, que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos”, indicó.