SCJN reanudará sesiones presenciales en agosto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al cabo de un año y medio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) regresará a sesionar de forma presencial en la sede del máximo tribunal a partir del próximo 2 de agosto, anunció el ministro presidente Arturo Zaldívar.

No obstante, aclaró que no será un regreso a la normalidad total de las actividades no jurisdiccionales, pues seguirán vigentes todos los protocolos de seguridad sanitaria para evitar contagios.

A través de las redes sociales, el ministro Zaldívar agradeció a los trabajadores de tecnologías de la información, cuya labor permitió a los integrantes del máximo tribunal del país sesionar a distancia.

"Después de más de año y medio de sesionar a distancia, regresamos ahora y no puedo hacerlo sin agradecer efusivamente a todo el personal de tecnologías de la información de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló el ministro presidente.

Al hacer un reconocimiento al equipo de tecnología de la Corte, destacó que gracias a su trabajo intenso, invaluable, profesional y de alta calidad pudieron sesionar “ininterrumpidamente y prácticamente sin ningún incidente o falla técnica que pusiera en riesgo, no solo nuestras sesiones, sino todos los eventos organizados por esta Suprema Corte a lo largo de todos este tiempo que ha durado la pandemia”.