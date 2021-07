AMLO pide al legislativo aprobar ley reglamentaria sobre el fuero presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al poder legislativo aprobar la ley reglamentaria sobre el fuero presidencial y así el presidente en turno pueda ser enjuiciado por cualquier delito que cometa.

Dijo que ya fue enviada la ley reglamentaria Congreso de la Unión para que se aplique la disposición constitucional y lanzó el siguiente llamado:

“Estoy pidiendo respetuosamente a los legisladores que ya aprueben la ley para que el presidente pueda ser juzgado igual que cualquier ciudadano por cualquier delito, se acaban los fueros en el caso del presidente”, refirió.

El mandatario explicó que, aunque ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que elimina el fuero presidencial, si aún no ha sido aprobada la Ley Reglamentaría el presidente en turno no podrá ser juzgado.

“Ya el presidente no tiene fuero y puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano, sin embargo, ya está en el Poder Legislativo la Ley Reglamentaría porque si no, aunque esté en la Constitución si no hay Ley Reglamentaría no aplica”, subrayó.

López Obrador consideró que el fuero en general debe desparecer para que todo servidor público, incluido el presidente, diputados, gobernadores y alcaldes, puedan ser juzgados por cualquier delito como cualquier ciudadano.

No obstante, reclamó al Poder Legislativo su rechazo a eliminar todo tipo de fuero para mantener privilegios políticos.

“Son iniciativas que he enviado al Congreso y las han rechazado, porque se requieren dos terceras partes, se requiere tener mayoría calificada. Sólo aceptaron en mi caso, para presidente, ya el presidente no tiene fuero, ya puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano”, expresó.

Por ello, insistió en decir que el retiro del fuero debe ser para todas las autoridades de los tres niveles con el propósito de terminar con los privilegios.

Incluso mencionó el caso de los Fiscales Anticorrupción que fueron designados directamente por el gobernador en turno.

“Y todo era ‘yo voy a dejar al procurador porque cuando yo termine voy a tener quien me cuide, quien me proteja’ o ‘voy a nombrar al encargado del combate a la corrupción para que yo sea intocable’”, remató.