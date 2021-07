AMLO se sabe "absolutamente incompetente" por eso nos quiere distraer con corcholatas: Diego Fernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El abogado Diego Fernández de Cevallos no desaprovechó el micrófono de Radio Fórmula para despotricar una vez más contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“López Obrador no quiere, ni puede enfrentar la realidad. Se sabe absolutamente incompetente para enfrentar la violencia, la caída de la economía, el fracaso educativo, el desprestigio internacional, la pobreza creciente y todas las demás calamidades que van creciendo día a día.

Adueñado del micrófono con el consentimiento del conductor, José Cárdenas, el controvertido litigante y excandidato presidencial en 1994 urgió a los ciudadanos a enfrentar los desafíos nacionales y fortalecer las instituciones en aras de no apoyar al mandatario y su proyecto de nación.

“Ante la ausencia de un auténtico presidente (...) no debemos perder el tiempo queriendo tomar en serio y respetar a un presidente que no existe. Los ciudadanos debemos responderle a México y que López Obrador siga jugando con ‘corcholatas’ mientras regresa a su rancho cuyo nombre no hay que recordar”, dijo.