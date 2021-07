AMLO sugiere al gobernador de Guanajuato destituir al fiscal; "es evidente que no hay buenos resultados"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un “llamado respetuoso” al gobernador panista de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para renovar a las instituciones encargadas de garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes de ese estado del bajío mexicano.

Incluso, exhibió en pantalla una lámina de los homicidios dolosos registrados durante los primeros cinco meses de este año y que suman 14 mil 243 de enero a mayo, de los cuales mil 545 se han registrado en Guanajuato, entidad considerada como la más violenta del país.

“Es evidente que no hay buenos resultados, Guanajuato es uno de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios dolosos y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible”, indicó el presidente López Obrador.