Aseguran que Martín Jesús López Obrador no es investigado pese a videoescándalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Martín Jesús López Obrador, otro hermano del presidente de la República, no tiene una investigación judicial, fiscal o electoral hasta el momento, a pesar de que hace una semana se difundió un video recibiendo dinero en efectivo en el marco del proceso electoral de 2015-2016.

El portal Animal Político reportó que tras preguntar en la Fiscalía General de la República (FGR), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y al Instituto Nacional Electoral (INE), ninguna instancia ha abierto algún expediente para indagar un posible financiamiento ilícito de campañas electorales.

La FGR, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y la Fiscalía Anticorrupción argumentaron que no han recibido alguna denuncia que les permita iniciar una investigación. No obstante, el artículo 4 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que el Ministerio Público debe actuar de oficio para indagar infracciones de este tipo, lo que, hasta ahora, no ha ocurrido”, señala el portal de noticias.

Igualmente, el INE precisó que para que abrir un expediente por posible financiamiento ilícito, un actor político debe presentar una queja o alguna autoridad debe darle visto, sin que esto haya sucedido.

En tanto que la UIF explicó que puede iniciar una indagatoria si alguna autoridad se lo requiere o si un caso concreto prende las alertas en su “modelo de riesgo” sobre corrupción.

El portal de noticias Latinus difundió el pasado 8 de julio, un video del 2015 en el que se ve a Martín Jesús López Obrador recibiendo 150 mil pesos en efectivo de parte de David León Romero, operador político y de comunicación del entonces mandatario de Chiapas, Manuel Velasco.