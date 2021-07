"No hay otra opción" que la encuesta, responde Sheinbaum a Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió la aplicación de una encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena para el 2024, y manifestó su respeto a todos los interesados, incluido el senador Ricardo Monreal.

“No es si estoy o no de acuerdo, ese es el estatuto de Morena, así lo establece el estatuto. O sea, no hay otra opción más que esa mientras no se modifique el estatuto del partido al que pertenecemos”, dijo la mandataria local.

Cuestionada sobre la crítica del exaspirante a la jefatura de gobierno en 2018 hizo en días pasados en el sentido de que el método de encuesta para seleccionar a los candidatos de Morena ya está “desgastado”, la mandataria capitalina consideró: “Yo respeto a todos y sus opiniones”.

El exgobernador de Zacatecas también aseguró que él “no está ocupado en su promoción personal”, a modo de sugerencia de que otros funcionarios sí lo están.

–¿Usted sí está en esta cuestión de su promoción personal?, se le preguntó a Sheinbaum.

–Como lo hemos dicho, estoy dedicada a ser jefa de gobierno, esa es mi tarea el 100% de mi tiempo. Y, todo el respeto a todos, no tengo ningún problema con nadie, al contrario, mi respeto al senador y a todos, por supuesto, respondió.