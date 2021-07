Policía Comunitaria de Chilapa reprocha visita de AMLO a Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), criticaron la omisión del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el drama que se vive en el estado de Guerrero donde afirmaron que gobierna “el narco” y más de 10 mil personas han sido desplazadas por la violencia ejercida por grupos paramilitares que operan al amparo de las autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército.

“Usted viene a dar zapatos a los niños pobres, a silenciar el dolor y la muerte que recorre nuestro estado desde varios años atrás y claro que podría argumentar que fueron los gobiernos anteriores, pero no podrá negar que es en su gobierno donde se ha agudizado la violencia y los desplazamientos forzados; tampoco negará que le hemos dicho claramente quiénes matan, quiénes torturan y desaparecen, le hemos dicho lugar, hechos y nombres”, reprocharon a través de un comunicado oficial.

El CIPOG-EZ es una organización social que opera en varias comunidades del municipio de Chilapa donde miembros de la policía comunitaria, entre ellos niños armados con rifles y palos, mantiene una confrontación con el grupo paramilitar denominado Los Ardillos que lidera la familia del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, indican reportes del gobierno estatal.

Al respecto, la organización emitió un comunicado este día en el contexto de la gira de cuatro días en el estado de Guerrero del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta tarde encabeza una reunión para evaluar los programas del Bienestar en el pueblo de Chilapa, ubicado en la región Centro de la entidad.

El comunicado del CIPOG-EZ recordó que el pasado 30 de abril, realizaron una protesta en los pueblos indígenas donde participaron niños y niñas armados para “demandar vida y no muerte”.

Por ello, advirtieron que López Obrador no va a contemplar la “verdadera problemática” que se vive en Guerrero.

“No nos confunda señor, nosotros como pueblos originarios pertenecientes al CIPOG-EZ no luchamos por cargos públicos, no somos financiados por ningún partido político para hablar mal de usted, ni mucho menos luchamos por despensas o programas de Bienestar, motivo por el que viene a Guerrero; nosotros luchamos por la vida, porque grupos narco- paramilitares operan con la complicidad de los tres niveles de gobierno”, señala el comunicado y agrega:

“Sí, así es, de los tres niveles de gobierno y eso lo incluye, por complicidad y silencio, porque hemos pasado por autoridades federales, estatales, municipales, oficio tras oficio firmado, reuniones logradas y reuniones canceladas, acuerdos incumplidos una y otra vez por cada uno de los funcionarios, para ustedes nuestra palabra no vale, quizás porque no pertenecemos a un grupo de poder, o porque no nos vendemos”, reprochó de forma enérgica la organización.