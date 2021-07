AMLO dice que acatará veda electoral impuesta por el INE previa a la consulta popular

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que acatará la veda impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), para no realizar actos públicos abiertos en las giras que realiza en los estados de la República hasta después de la consulta popular del 1 de agosto.

No obstante, dijo que “no es fácil separar” lo que es informativo y de lo que pueda interpretarse como cuestión política.

“De todas formas nosotros vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema durante todo este tiempo y decidimos no llevar a cabo reuniones abiertas, pero tenemos que recorrer el país y seguir adelante recogiendo los sentimientos de la gente, supervisando el avance de las obras, los programas, es muy importante ir a los pueblos”, expresó el mandatario.

En la conferencia matutina, realizada en las instalaciones de la Octava Región Naval en el puerto de Acapulco, sostuvo que es importante recorrer el país para evitar un gobierno estático y afincado en la Ciudad de México.

“Y así el recorrido sirve para recoger peticiones y demandas, que la gente no se sienta sola, abandonada, que el gobierno sea itinerante, que el gobierno de la República no solo tenga como sede Palacio Nacional”, señaló el presidente López Obrador.

Incluso, recordó que, en su gira de cuatro días en el estado de Guerrero, donde los actos fueron cerrados, visitó el municipio de Ometepec, ubicado en la región de la Costa Chica donde el dueño de una gasolinera se quejó por el mal servicio del suministro eléctrico en la zona.

Enseguida, narró, se comunicó con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, le envió en ese instante un informe y aseguró que el problema se va a solucionar.

Adelantó que va a regresar a Guerrero para recorrer las regiones de Tierra Caliente y la Costa Grande de la entidad, pero antes visitará los estados de Veracruz y Chihuahua.

“Independientemente de la veda y de no hacer los actos abiertos, sí me entero de todo lo que está pasando, no necesito a los del Cisen que ya no están, no necesito tener espías, la gente me informa, sé lo que está pasando en todo México”, sostuvo el mandatario.