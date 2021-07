AMLO defiende el "quién es quién en las mentiras"; críticos quieren el "monopolio de la verdad"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir esta es una calumnia y probarlo?”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador para defender el derecho de su gobierno a exhibir públicamente en la conferencia mañanera noticias consideradas como falsas.

Ante la ola de críticas contra la sección denominada “Quién es quién en las mentiras de la semana” presentada hace dos días en la conferencia mañanera por Ana Elizabeth García Vilchis, el mandatario dijo:

“Es una interpretación muy ventajosa de parte de quienes no quieren que haya confrontación de ideas o que haya un dialogo circular, que nada más quieren tener ellos el monopolio de la verdad y que nadie puede replicar. Eso es lo más antidemocrático que puede haber”, sentenció y enseguida lanzó una serie de cuestionamientos.

“¿Nos tenemos que quedar callados? ¿Entonces los medios de información convencional pontifican? ¿Tienen la verdad absoluta? ¿Nadie puede replicarles? ¿No hay libertad?”, indicó el titular del Ejecutivo federal en la conferencia mañanera.

Consideró que “lo incorrecto” sería que se replicara algo que no tiene fundamento, “contestar una mentira con otra mentira”.

“Pero es un ejercicio democrático, hay que poner por delante la verdad y respetar a la gente, no solo a las autoridades o los integrantes de la sociedad política o civil, no solo a los periodistas o los servidores públicos, hay que respetar al pueblo”, exigió el presidente, argumentando que el periodismo y la política “son imperativos éticos”.

Luego, volvió a preguntar lo siguiente: ¿Cómo a la ligera se lanza una noticia falsa? ¿Quieren que hablemos de noticias falsas?”, dijo y se lanzó nuevamente contra el columnista Raymundo Riva Palacio por el caso de la resolución de un juez federal que ordenó liberar al narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma Salazar el pasado sábado primero de mayo.

“Les voy a poner un ejemplo, el día primero de mayo, el Día del Trabajo, un juez ordena liberar a El Güero Palma y me consultan en la madrugada y digo espérense, busquen si no hay otras denuncias, además el juez ordenando de manera terminante, 24 horas de plazo y si el servidor público no cumple es sujeto a juicio, se hace una investigación, se habla con el poder judicial, esperen, creo que era hasta sábado, el clásico sabadazo, no sabían que yo estaba enterado porque pensaban que eso iba a quedar en un trámite más y no había salido de la cárcel El Güero Palma y (Raymundo), Riva Palacio había escrito una columna asegurando que El Güero Palma había sido liberado y echándome la culpa”, narró el presidente Obrador.

Al mismo tiempo, se exhibió en pantalla la columna de Raymundo Riva Palacio donde afirmó que El Güero Palma había sido liberado cuando hasta el momento sigue privado de su libertad.

“Esta es una mentira más, escandalosa. Fíjense la calidad moral de este señor que fue director de Notimex con Carlos Salinas de Gortari ¿Qué periodismo es este? ¿Esto es lo que defienden? Les debería dar vergüenza. Está bien que no están de acuerdo con nosotros, pero deberían deslindarse de esto”, criticó el mandatario y remató:

“¿Cómo defender lo indefendible? ¿cómo defender la inmoralidad? y hasta organismos internacionales defendiendo esto”, señaló.

También, informó que el próximo miércoles 7, se va a dar respuesta a la réplica que han hecho algunos medios como la revista Forbes --que en un comunicado informó que la nota exhibida de ese medio el miércoles pasado, corresponde a un contenido publicado el 19 de junio de 2017-- y volvió a lanzarse contra el trabajo de Raymundo Riva Palacio.