Asesinan al activista David Díaz Valdez, fundador de Morena en Manzanillo

COLIMA, Col. (apro).- Esta tarde fue asesinado en Manzanillo el activista David Díaz Valdez, fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en ese municipio y exdelegado de la comunidad de Campos.

De acuerdo con reportes preliminares, el suceso ocurrió alrededor de las 18 horas, cuando la víctima se disponía a abordar su camioneta en el exterior del mercado de la delegación Santiago, por la calle Hidalgo, en las inmediaciones de su negocio de venta de pescado.

El hombre fue atacado a balazos por dos individuos que se trasladaban en una motocicleta y luego huyeron. Hasta el momento se ignora si las autoridades lograron la detención de alguno de los responsables.

Apenas el 21 de junio pasado, Díaz Valdez fue exonerado y obtuvo la libertad después de permanecer más de nueve meses preso en el penal de Chandiablo, por un conflicto con la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSBS), tras oponerse al retiro de una ambulancia que prestaba servicios a la comunidad de Campos.

A mediados de febrero, a través de un audio que sus familiares hicieron llegar a los medios de comunicación, el activista dijo temer por su vida en el interior del penal y responsabilizó al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, de lo que pudiera sucederle en ese lugar.

En esa ocasión, Díaz Valdez también responsabilizó de su seguridad al fiscal general del estado, al personal del Ministerio Público y del Poder Judicial, así como al magistrado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, pues atribuyó a “sus intereses oscuros” el hecho de encontrarse preso “sin justificación alguna”.

Aseveró: “Yo no tengo conflicto alguno con ningún reo peligroso aquí dentro por el cual me puedan matar; tampoco he intentado quitarme la vida aquí dentro de este penal; si llegara a morir aquí, el Estado es el responsable”.

Días antes de la difusión de ese audio, la diputada federal Claudia Yáñez Centeno, quien fue candidata a la gubernatura por el partido Fuerza por México, denunció que David Díaz era un “preso político” a quien el aparato de poder de Colima tenía “arbitrariamente retenido y encarcelado”.

Según la legisladora, el encarcelamiento de Díaz derivó del intento del entonces delegado de Campos por recuperar una ambulancia que hace casi ocho años fue entregada por el gobierno estatal a la comunidad en comodato, pero la actual administración niega la existencia de ese contrato y retiró el vehículo.

El asesinato de David Díaz fue informado por su hijo Jair Díaz en una transmisión realizada, poco después del suceso, a través de la red social Facebook, desde la cuenta personal de la víctima.

“Acaban de asesinar a mi papá hace unos veinte o treinta minutos --dijo el joven--, fue asesinado por dos personas a bordo de una moto… para hacer público que lo mandaron asesinar, ya saben que mi papá luchaba por las personas desprotegidas, y como no lo podían callar lo mataron”.

Tras comentar que este viernes su padre cumplía 11 días en libertad, Jair dijo: “Ya sabemos quién fue, el gobierno, porque nosotros nunca hemos tenido problemas con el narcotráfico; los que nos conocen saben que nosotros siempre hemos trabajado legalmente y ya sabíamos que lo iban a asesinar”.

El hijo de David Díaz abundó: “murió en pie de lucha, mi papá ya sabía que lo podían matar, pero murió asesinado por la espalda cobardemente. Mi papá estaba limpiando la camioneta, mientras mi primo y yo estábamos aquí en la pescadería y escuchamos que le estaban pegando a la cortina y creímos que alguien se había acercado para que le vendiéramos algo, y cuando salí me dijeron los vecinos: ‘mataron a tu papá’, y cuando llegué murió con tiros en la cabeza”.

El muchacho narró que una semana antes, él y su padre salieron de viaje para traer producto para la pescadería y “me estaba diciendo: ‘fíjate, lo bueno es que nos tocó un gobierno que no es asesino, un gobernador que no es asesino’, porque como hemos visto… en el país hemos tenido gobiernos altamente represivos y asesinos, pero repito: el narco no fue… nosotros nunca nos hemos metido en la venta de droga, de hecho, nunca hemos tenido contacto con ellos”.