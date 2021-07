Luisito Comunica no pudo viajar a Europa porque su papá fue vacunado con Sinovac

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al padre del youtuber Luisito Comunica no lo dejaron entrar a la Unión Europea porque la vacuna Sinovac contra covid-19 que le inocularon no está aprobada en algunos países.

Ambos viajaron de México a Estambul, Turquía, e iban a ir a Francia y Mónaco, pero como no contaban con las vacunas Johnson & Johnson o Pfizer no podían visitar esos países.

Así como cuando Luisito Comunica nos cuenta cómo no puedes entrar a Europa si estás vacunado con Sinovachttps://t.co/EZDFIvFOXF — ActivistaPorLaConsciencia (@ActConsciencia) July 2, 2021

“Si ustedes tienen Sinovac sepan que no sirve para viajar”, comentó en sus historias de Instagram, como si todo el mundo viajara como él. “Literal, nos rebotaron, nos dijeron que no podemos ir a Europa. Irónicamente estamos en Europa, pero nos referimos a la Unión Europea”, ilustró el youtber.

Por eso, y con la pena, dijeron que se quedarían en Estambul y ya no dio más detalles a sus seguidores ni mucho menos avisó qué hará próximamente.

“Tenemos que resolver para que no nos vayan a subir las maletas y nos quedaremos yo creo que en Turquía. Sepan que si se pusieron Sinovac no pueden viajar, no sirve”, se quejó.

Sus seguidores postearon su malestar como si fuera propio: “Luisito Comunica se fue de viaje con su papá e hizo escala en Turquía y al tratar de subir al siguiente avión no los dejaron ya que su padre tiene la vacuna Sinovac y pues resulta que varios países no lo admiten”, destacó la cuenta @CerebrosG.

Luisito Comunica se fue de viaje con su papá e hizo escala en Turquía y al tratar de subir al siguiente avión no los dejaron ya que su padre tiene la vacuna Sinovac y pues resulta que varios países no la admiten. pic.twitter.com/4zAqJCp09b — Cerebros (@CerebrosG) July 2, 2021

Y así siguieron otros comentando: “Mis papás se vacunaron con #sinovac y estamos planeando un viaje a Europa en octubre. Así quedé después de ver las historias de Luisito Comunica”.