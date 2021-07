Aborto en Veracruz ya es legal

XALAPA, Ver. (apro).- El Congreso local aprobó por mayoría simple la despenalización del aborto en Veracruz. En convocatoria exprés y urgente para evitar protestas airadas de los grupos religiosos y conservadores, la bancada de Morena logró sacar el dictamen con 25 votos a favor y 13 en contra de la oposición.

Mónica Robles Barajas, exdiputada local del PRI y ahora de Morena fue la legisladora que presentó la iniciativa de ley, que modifica el Código Penal de Veracruz derogando su artículo 152 para dejar sin sanción el aborto consentido hasta por 12 semanas de gestación.

En el PAN, la mitad de su bancada mostró desinterés y apenas la mitad de sus legisladores asistió a la sesión; el coordinador Omar Miranda, Enrique Cambranis, Janet Yépez, Nora Jessica Lagunes, Marigraz Hernández.

Los diputados Monserrat Ortega, Bingen Rementeria, Judith Pineda y Juan Manuel Unanue decidieron votar en contra de manera virtual.

En la Plaza Lerdo, grupos feministas se concentraron para celebrar lo que consideran un triunfo, la legalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La autora oficial de dicha ley, la diputada local de Morena y exduartista, Mónica Robles Barajas expuso que está ley dará libertad de conciencia a quienes decidan abortar, pero también libertad a aquellos médicos que decidan no practicar algún aborto por cuestión moral.

Ignacio Guadarrama, de la organización PROVIDA reprochó está iniciativa, a la que calificó de criminal, homicida y que atenta contra los valores humanos y religiosos, además la tildó como una aberración y una ofensa contra la sociedad, en la que la bancada de Morena nunca quiso consultar a las distintas organizaciones sociales que estaban en contra de dicha ley.

“Es una sesión en lo obscurito, es una pena y muy lamentable que no nos dejen entrar para ver lo que está pasando, para manifestar nuestro rechazo absoluto a dicha ley”, dijo.

Afuera del Congreso Local sobre la calle de Encanto, una decena de ataúdes blancos de cartón, con cruces azules y con fotos de fetos, fueron colocados en el piso al pie del Palacio Legislativo para intentar sensibilizar sobre la concepción de vida: “Un embarazo de doce semanas es vida señores diputados”, decía el mensaje colocado,

Elevando las manos al cielo, media decena de personas -algunas de ellas rosario en mano- oraban para “expulsar” a Satanás del Congreso local. De poco funcionó, la despenalización del aborto se logró. Llanto y caras largas afuera del Congreso; risas, porras y éxtasis de los grupos feministas en la Plaza Lerdo. Pañoletas verdes y moradas aventadas al cielo: Un triunfo, apelan las feministas, el derecho a decidir sobre su cuerpo.

En su intervención a tribuna, el diputado local del PAN, Enrique Cambranis Torres expuso que con esta despenalización, Morena le da trato al aborto como sí se tratará de un método anticonceptivo.

“A las 28 semanas no es aborto, es nacimiento, pues el producto es extraído como vivo”, fustigó Cambranis.

Cambranis quien habrá de relegirse como diputado local -obvio por la vía plurinominal-, fustigó que lo que se aprobó este martes es un “circo mediático”, pues ni siquiera se aborda el aborto como delito.

Con pocos oradores en tribuna, anotados en la lista, el coordinador de la Bancada del PAN, Omar Miranda reprochó que está despenalización del aborto solo fue un “oportunismo político”, cuando hay otros problemas sanitarios y de seguridad más apremiantes en Veracruz.

“Acción nacional es un partido humanista, un partido que defiende a las más vulnerables, a las más desprotegidas. El no nacido es un ser humano en desarrollo. Por eso está ley es un ataque vil contra quien no se puede defender. La única defensa que podemos darle es lo que estamos aquí”, expuso Miranda en tribuna. Aunque la derrota vía votación se consumaría una hora después.

Del lado de los diputados de Morena y quienes votaron a favor de la despenalización del aborto, la empresaria periodística y expriista, Mónica Robles salió a defender en tribuna su propia ley.

“¿Por qué no es inconstitucional la despenalización del aborto? Estamos obligados a legislar sobre el tema, a saber, que sucede con las mujeres veracruzanas, y ese es el tema aquí. Hay que reconocer que, aunque el aborto este como un delito en nuestro Código Penal, no quiere decir que la mujer no aborte, muchas de ellas, si pudiéramos entender sus circunstancias, no estaríamos hablando de criminalizarlas, sino de protegerlas”.

Para Robles. el continuar penalizando el aborto obliga a la maternidad de las niñas, lo cual es un crimen y una tortura: “Una maternidad obligada discrimina en todos los ámbitos. El tema del aborto es un tema de salud pública”, añadió.

En segundo turno en tribuna, Robles dejó el libre albedrio abierto de par en par: “Quien no está de acuerdo en abortar, no está obligado a hacerlo”. La legisladora puso el ejemplo de una joven que está presa por un “aborto espontaneo”, pese a que sufría de violencia familiar extrema.