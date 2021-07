Alfredo Adame cobra mil pesos por mentada de madre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor y conductor Alfredo Adame ya hizo de las mentadas de madre todo un negocio.

En una entrevista con distintos medios de comunicación informó que cobra mil pesos por mentada, y que lo hace porque la gente se lo pide.

Antes de fijar una tarifa, indagó y encontró que en Estados Unidos se venden en el sistema ‘Va para ti’, que es, dijo, una aplicación en la que pagas casi 50 dólares por mentada, poco más de mil pesos.

El excandidato a diputado por el PES confesó que las mentadas de madre durante la campaña electoral le dieron más popularidad, aunque no la suficiente para ganar en un Distrito de la alcaldía de Tlalpan por el que compitió.

“No me arrepiento en lo más mínimo y absoluto de la mentada de madre, desde el día que se las aventé hasta el día de hoy no me arrepiento, porque eso me hizo una popularidad impresionante”, confesó.

Después de varios escándalos y pleitos, incluso con la ciudadanía, en plena campaña electoral, el actor Alfredo Adame, candidato a diputado federal por el distrito de Tlalpan, sólo obtuvo un voto en la casilla 3949C3 del distrito 38, donde acudió a votar en la pasada elección.