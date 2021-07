Beltrones reconoce que fue espiado y espera que el gobierno de AMLO no haga lo mismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, declaró que no le resulta una novedad que haya sido parte de los políticos espiados en el gobierno de su compañero de partido, Enrique Peña Nieto, que lo ingresó en su plataforma del malware espía Pegasus.

El exdiputado y exsenador priista es uno de los políticos que aparecen en la lista de espiados por el gobierno peñista, según la investigación internacional Pegasus Proyect en la que participó Proceso junto con medios internacionales como Le Monde, Washington Post y The Guardian.

Beltrones señaló que ha sido espiado por varios gobiernos y espera que el de Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra de que no hará lo mismo.

“He sido desde hace varios años objeto del espionaje burdo e ilegal del gobierno en turno. Incluso, ello me obligó a hacer una denuncia en el 2008 ante la entonces PGR, que no tuvo más que el resultado de que el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño me visitara en mi casa para darme una explicación de que no eran ellos (el Cisen) quienes lo hacían, sino otros que tenían casi igual capacidad para intervenir teléfonos, lo cual le respondí que era una versión inaceptable”, indicó.

Beltrones manifestó que se enteró por Proceso que nunca se corrigió “esa práctica morbosa de andar hostigando a sus adversarios políticos”.

“Espero y sea verdad lo que el hoy presidente repite: ‘Que ellos no usan el aparato del Estado para intimidar y dañar a quienes no coinciden con su gobierno’”, sostuvo el político sonorense al ser consultado por Apro.