Espionaje mediante Pegasus “no me sorprende, me repugna”: Gutiérrez Müller; pide a FGR investigar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A título personal, Beatriz Gutiérrez Müller, pidió a la fiscalía general de la República (FGR) hacer su trabajo e investigar el espionaje realizado en el sexenio de Enrique Peña Nieto a través del programa Pegasus a distintos actores políticos, periodistas y toda su familia misma.

La escritora e investigadora, quien no escapó a la vigilancia electrónica, consideró que, sin duda, el gobierno anterior violó sistemáticamente “nuestros derechos individuales como el de la privacidad”, por lo que urgió a la FGR a hacer las indagaciones correspondientes.

A continuación, se reproduce íntegramente el mensaje que subió a sus redes sociales la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Espionaje telefónico, seguimiento físico de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y de declaraciones ante el SAT; chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado; visitas continuas al Registro Civil (para confirmar parentescos) y al Registro Público de la Propiedad (para inspeccionar propiedades, hasta en el extranjero); intromisión en cuentas de redes sociales (todas) ¡no terminaría de enumerar! ¡Así han sido muchos años acompañando a Ya Saben Quién!

“El gobierno violó sistemáticamente nuestros derechos individuales como el de la privacidad. Por fortuna, lo ha declarado el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no se realizan violaciones a la ley. Quienes nos han espiado, miren la paradoja, no reciben el mismo trato.

“Es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirman nuestras antiguas sospechas. No me sorprende. Me repugna, pero estamos acostumbrados. Gracias a todos los investigadores que emprendieron la revisión de esos expedientes de aquella empresa extranjera que fue contratada para entrometerse en casa.

“Autoridades mexicanas como la Fiscalía General de la República deben hacer las indagaciones correspondientes. En lo personal, deseo con toda el alma vivir en un Estado de Derecho y no acostumbrarnos a estas intimidaciones no solo del periodo indicado por los reportajes que circulan, sino de antes”.