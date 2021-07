López-Gatell descarta nuevos cierres absolutos y responde a rumores sobre la vacuna y la epidemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, admitió hoy que las restricciones a la movilidad no pueden regresar en el país a pesar de estar inmersos en la tercera oleada de covid-19 porque la sociedad ya se encuentra “fatigada” por la larga duración de la pandemia.

Al participar en la conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el polémico funcionario aceptó que la población está harta del encierro, por lo que lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy que era en febrero de 2020.

“No podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo, la adversidad social y económica tiene consecuencias económicas generales para el país y tampoco es conveniente forzarlo”, afirmó.

Además, dijo que el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como al inicio de la jornada nacional de sana distancia.

El subsecretario recordó que el pasado 15 de julio se presentó la iniciativa para modificar la metodología del semáforo de riesgo epidemiológico, por lo que ahora, incluso si una entidad en color rojo, ya no habrá cierres absolutos o la suspensión de algunas actividades.

“El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo covid, porque ya incluso en el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos”, enfatizó.

Y agregó:

“Y hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas al cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo. No debe extrañar que haya espacios públicos que permanezcan abiertos aun cuando haya crecimiento de la epidemia como en Quintana Roo, pero lo que sí es muy, muy importante es que las distintas medidas de seguridad sanitarias se cumplan a cabalidad en esos espacios públicos y en la periferia”.

Desmiente rumores

El subsecretario aclaró rumores sobre la epidemia y la vacunación que han circulado en redes sociales.

“Paroxetina es un fármaco que no previene covid, no hay fármaco alguno que prevenga el covid, ningún medicamento puede prevenir el covid, excepto las vacunas, ninguna otra cosa.

“Sobre los riesgos de que la vacuna pudiera afectar a personas adultas mayores que tienen enfermedad cardiaca o recuperación de cirugía cardíaca o cualquier otra situación, no hay ningún sustento científico”, resaltó el funcionario.

Reiteró que la vacuna se puede utilizar y de hecho se debe utilizar con mayor énfasis precisamente en las personas que tienen comorbilidades: diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, con mayor razón deben vacunarse.

En la conferencia con el presidente @lopezobrador_ aclaramos rumores sobre la epidemia y la vacunación contra #COVID19. pic.twitter.com/cPB8nWA7hS — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 20, 2021

“¿Que pueda causar alteraciones reproductivas? Falso totalmente. Las vacunas no causan ninguna alteración reproductiva, ni en la fertilidad ni en la función sexual o de otro tipo. Deben vacunarse las personas jóvenes, como ya mencionamos, para reducir sus riesgos”.

Asimismo desmintió información en el sentido de que hubo extravío de vacunas.