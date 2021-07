El día en que a Ricardo Monreal el espionaje le salvó la vida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que a él el espionaje le salvó la vida en una ocasión, cuando en 2013 el exsecretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, le avisó que iba a sufrir un atentado.

Al ser cuestionado sobre el espionaje que realizaron a políticos, periodistas y activistas, entre 2016 y 2017 agencias del gobierno del priista Enrique Peña Nieto con el sistema espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, Monreal aseguró que él también ha sido espiado, pero que no presentará ninguna denuncia.

“Yo fui espiado, pero me siento con mi conciencia tranquila. Y si me han espiado durante 40 años, creo que saben todos muy bien que toda mi actividad pública ha sido limpia, que no he cometido ilícitos, que no he cometido actos de corrupción y que incluso podría decir que en una ocasión me salvó la vida el ser espiado, hace varios años”, dijo el senador.

“¿Cuándo le avisó el secretario de Gobernación, entonces, Miguel Ángel Osorio Chong?, le preguntó una reportera.

“A mí y a mi hermano. Respeto mucho al senador Osorio Chong y no quiero levantar lápidas ni revivir circunstancias que nos puedan confrontar”, respondió.

En 2013, cuando Monreal era coordinador parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, reveló en conferencia de prensa que el entonces secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hoy su compañero en el Senado, le llamó por teléfono para avisarle de un plan para asesinarlo a él y a su hermano, el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal.

En aquel año, Osorio Chong aseguró que gracias al uso eficiente y transparente de los sistemas de inteligencia se había podido desactivar el atentado contra los Monreal, y que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) estaba desarrollando un aparato de inteligencia para la seguridad de los mexicanos.

Ahora, una investigación periodística de varios meses llamada Pegasus Project –en la que participan Proceso, Aristegui Noticias, The Washington Post, Le Monde y The Guardian – coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, reveló que, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos 15 mil teléfonos fueron un posible blanco de espionaje.

El teléfono de Monreal y el de su hermano también fueron seleccionados en plataformas de Pegasus, según la información que revisó el equipo de Pegasus Project.

Del círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador la mayoría habrían sido objeto de intento de espionaje con Pegasus, como Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública (SEP); Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora y el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.