Jesusa Rodríguez: que la sociedad se haga vegana y cierren la industria ganadera y lechera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, propuso que la industria ganadera y lechera debe cerrar y que la sociedad se haga vegana.

Dijo que en México y en el mundo es necesaria una “transición proteica”, que las personas dejen de consumir productos derivados de los animales, pues estos son la principal causa de la deforestación y contaminación del agua en el planeta.

“Basta con que el ser humano se haga a un ladito y se dé cuenta que no estamos en una pirámide donde el humano está hasta arriba —que es lo que se vendió durante siglos—, sino que estamos en un arbusto de lo vivo, que todos estamos al mismo plano y que los seres que tienen sistema nervioso central tienen tanto derecho a tener una vida plena.

“La industria ganadera tiene que cerrar, la industria lechera tiene que cerrar, tiene que reconvertirse. La gente ya no puede seguir comiendo animales porque estamos poniendo en riesgo la viabilidad del mundo, pero no tenemos derecho a llevarnos a las otras especies”, declaró la legisladora en el programa “De todos modos… John te llamas”, de Canal Once.

Jesusa Rodríguez, actriz y activista, participó en el programa conducido por John Ackerman, en donde fue cuestionada sobre si la sociedad podría tomar consciencia de la alimentación que lleva y todos los seres humanos se conviertan en veganos, es decir, aquellos que no consumen productos derivados de los animales.

“Eso es lo que necesita el mundo. El veganismo ya no es una decisión personal, es decir, el hecho de dejar en paz a las otras especies es una demanda planetaria. Deben saber que la ganadería, la pesca y la lechería son la primera causa de deforestación, de uso del agua, de contaminación del agua. Eso que hacemos de comer cadáveres de animales es nuestro propio suicidio y si así no lo fuera, el sólo hecho de faltarle al respeto a la vida de un ser que tiene un sistema nervioso central y que es un ser sintiente, es una forma no ética de pasar por este planeta”, dijo.

A Jesusa Rodríguez le enviaron preguntas en redes, por ejemplo, se le cuestionó si actualmente hay un sector conservador en la bancada de Morena en el Senado de la República.

“Definitivamente lo hay. Morena es un movimiento que surgió de las bases, que viene de abajo hacia arriba y como decía Armando Bartra, cuando eso ocurre, sube mucha gente que no tiene nada que ver con los principios de ese movimiento y eso pasa con Morena. Yo creo que son inercias de la política en México, gente que siempre ha estado en la política y se subió a este carro, pero también es momento que esta gente entienda”, expuso la senadora.