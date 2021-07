Osorio Chong dice ignorar si se utilizó Pegasus en el sexenio de EPN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se utilizó de forma masiva el sistema Pegasus para el espionaje de opositores, periodistas y activistas, rechazó en entrevista con proceso.com.mx que tuviera información sobre la adquisición o uso de este software espía de NSO Group.

“No te reconozco ningún sistema de espionaje, te reitero, nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo, y lo hacía el Cisen o lo hacían las áreas correspondientes. Entonces, no hay lugar comentario de espionaje de mi parte, no tengo conocimiento al respecto”, dijo al ser cuestionado sobre la investigación internacional llamada Pegasus Project, –en la que participan Proceso, Aristegui Noticias, The Washington Post, Le Monde y The Guardian– coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.

Tras su participación en la entrega de diplomas a alumnas y alumnos de la Especialidad de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, organizado por el Instituto Belisario Domínguez, que preside como senador, Osorio Chong dijo que en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tenían otros “sistemas con los que se trabajaba siempre en el marco de la ley".

“Los sistemas que se han ocupado, cuando yo estuve en la Secretaría, fueron en ese sentido y no tuve conocimiento de compra de algún otro diferente, perdón, de la compra de este sistema al que haces referencia”, reiteró.

Luego, cuestionado sobre el paradero de Eugenio Ímaz, exdirector del Cisen y cercano a él, aseguró que está metido en su responsabilidad como senador y no le da seguimiento a ninguno de sus excolaboradores.

Sobre si Ímaz tendría que responder por el espionaje, Osorio Chong dijo que él ya ha respondido por escrito, y que esperará a “las investigaciones que vayan a hacer al respecto, como lo han venido requiriendo las autoridades”.

Una investigación periodística de Aristegui Noticias y el reportero Juan Omar Fierro, de Proceso, confirmó este miércoles que el Cisen sí adquirió el sistema Pegasus a través de una red de empresas, luego que una fuente identificada como Cazador de Cazadores, les entregó miles de documentos que acreditan dicha compra.