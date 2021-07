UIF revela lista de "Los Maléficos": AMLO "El Gallo", Aristegui, Durazo...

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Unidad e Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que al recibir esta agencia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encontró un archivo denominado “Los Maléficos” y que contenía los nombres de políticos y comunicadores que fueron investigados por esa área en gobiernos anteriores.

Además, anunció que no procederá jurídicamente en contra de las autoridades del gobierno anterior que utilizaron sistemas de espionaje en su contra.

En la conferencia mañanera, Nieto Castillo informó que la lista encontrada en los archivos de la UIF estaba encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien era identificado con el sobre nombre de “El Gallo”, así como la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el ahora gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, la periodista Carmen Aristegui y el presentador Víctor Trujillo.

“Debo decir también que la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando se recibió encontramos al paso de los meses una lista, un archivo, que eran todas las investigaciones que se habían desarrollado, llamada ‘Los maléficos’, por cierto, y en esa estaba el número, con el apodo de ‘el Gallo’, era el presidente Andrés Manuel López Obrador, había sido revisado”, expresó el funcionario federal.

En el expediente de “Los Maléficos” había muchas personas que fueron en su momento investigadas en la UIF, “de acuerdo con esa lista que encontramos”, dijo y señaló que estos documentos “no fueron conservados”.

A pregunta expresa, descartó proceder legalmente en contra de los responsables de ordenar acciones de espionaje en su contra.

“Respecto a los temas de espionaje y todos los hechos del pasado, el presidente (Andrés Manuel López Obrador), me comentó desde las primeras veces que hablamos que la venganza no debía ser el objeto de vida de una persona, sino más bien la justicia. Entonces, no, no presentaré ninguna denuncia”, expresó Santiago Nieto.