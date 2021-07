El INE analiza aplicar sanciones récord de 1,300 mdp a partidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó que se puede establecer una cifra récord de sanciones por mil 300 de pesos a los partidos políticos.

En un receso de la sesión del Consejo General del INE, dijo que se

discute la imposición de sanciones contra todos los partidos por más de mil 300 millones de pesos (mdp) debido a conductas cometidas en el proceso electoral de este año.

Lorenzo Córdova preciso que se prevé aplicar sanciones conjuntas para todos los partidos por mil 200 millones de pesos por comicios federales y locales, y 129 millones por quejas, lo que suma mil 300 millones.

“De ser aprobados el día de hoy sería histórico en el ámbito de la fiscalización y para la rendición de cuentas de la democracia mexicana”, expuso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la sesión extraordinaria que se realiza este jueves.

Explicó que el 74 por ciento de las sanciones propuestas corresponde a egresos no reportados, eventos reportados de forma extemporánea, registro extemporáneo en el Sistema Integral de Fiscalización, egresos no comprobados, egresos e ingresos no reportados, ingresos no comprobados y gastos no reportados con veracidad.

Señaló que en todos estos casos se trató de ocultar información, “de engañar a la autoridad, de mentirle a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral”, indicó.

El consejero presidente afirmó que el reciente proceso electoral es el más fiscalizado en la historia del país.

En esta sesión el Consejo General discute 491 proyectos de resolución que incluyen las sanciones mencionadas.