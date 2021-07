El presidente espía

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).-“Todos nos sentimos espiados”, declaró el presidente Enrique Peña Nieto aquel 22 de junio de 2017, cuatro días después de darse a conocer que su gobierno había tratado de intervenir los teléfonos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos con el programa Pegasus, desarrollado por la empresa de origen israelí NSO Group.

“Nada más falso que eso”, insistió el priista durante una gira en Jalisco, y añadió que “ninguna de las personas que se siente agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y ese supuesto espionaje”.

Ese día, al igual que ante todos los innumerables escándalos de corrupción que caracterizaron su sexenio, Peña Nieto mintió: de la mano con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de Tomás Zerón de Lucio, en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de Salvador Cienfuegos Zepeda, titular la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el mexiquense convirtió su sexenio en un régimen de cibervigilancia ilegal masiva.

En octubre de 2017, Osorio Chong --ahora senador por el PRI-- compareció ante la Cámara de Diputados y sostuvo, firme, que “el Cisen, bajo mi responsabilidad no tenía este protocolo, este programa Pegasus, nosotros no lo adquirimos”, lo cual también era una mentira.

Más de 50 mil datos telefónicos de clientes de NSO Group obtenidos por Forbidden Stories y el Security Lab de Amnistía Internacional y compartidos con los 17 medios que participaron en la investigación Pegasus Project –entre ellos Proceso--, muestran cómo el gobierno de Peña Nieto fue, al parecer, el mayor cliente de NSO Group en el mundo, con más de 15 mil personas atacadas en apenas un año y medio, al ritmo promedio de 33 ataques al día, cifra varias veces mayor al de los regímenes autoritarios de otros países como Arabia Saudita, Marruecos o Azerbaiyán, también clientes de la empresa israelí.

Miles de personas espiadas tienen un perfil que podría sugerir su pertenencia a grupos criminales; sin embargo, el gobierno de Peña Nieto –específicamente el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen)-- utilizó Pegasus para espiar masivamente a periodistas –seis de ellos trabajaban entonces en Proceso-- defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares y más de 700 políticos y sus familiares, casi todos de partidos de oposición.

El mandatario desvió enormes recursos públicos para fines particulares. Tan solo del escaso número de contratos que la prensa ha dado a conocer desde 2012, se sabe que el Estado mexicano ha gastado más de 6 mil 405 millones de pesos y 33 millones 129 mil dólares en Pegasus, pero el costo total fue muchísimo mayor, pues la PGR, el Cisen y la Sedena nunca han transparentado los contratos, especialmente los últimos dos.

Varias fuentes que han operado el programa en el gobierno sostienen que se necesitan decenas de agentes especializados y horas de trabajo para detectar los datos valiosos y separarlos de la enorme cantidad de elementos inútiles que se encuentran entre los gigabytes de información extraída mediante Pegasus.

Alfonso Navarrete Prida, quien fue nombrado al frente de la Segob después de la salida de Osorio Chong, a principios de 2018, dice a Proceso que, cuando asumió el cargo, ya no quedaba ninguna huella de Pegasus, ni en computadoras ni en ningún área del Cisen.

“Lo que puedo afirmar con claridad es que no estaba, no existía un sistema Pegasus, no estaba operando un sistema Pegasus, yo instruí que no se renovara licencia alguna llamada Pegasus o de cualquier sistema donde pudiera estar o existiera un área que no tuviera un sustento en que si iba a intervenir en la vida privada de alguien tuviera que pasar por autorización judicial, es decir, tenía que estar en el marco de la ley”, sostiene.