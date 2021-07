Espionaje de EPN con Pegasus debe tomarse en cuenta en la consulta popular: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el tema del espionaje durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto, debe ser tomado en cuenta en la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes.

El mandatario calificó el método de la consulta popular como bueno, reiteró su postura de no conformarse con la democracia representativa y que se avance en la democracia participativa.

“Se ha venido hablando de esto desde hace 20 años, pero pura simulación de la democracia participativa, pero es hasta ahora que podemos llevar a cabo esta forma de gobernar con la gente de mandar obedeciendo”, dijo y agregó:

“Son estos instrumentos que se tienen y si ayuda mucho porque se tiene el respaldo de los ciudadanos, se escucha al pueblo y ahí se constata si están de acuerdo o no están de acuerdo, no dejarle todo a la autoridad: ¿Por qué no gobernamos entre todos y por qué no preguntamos a la gente, por qué se imponen la cosas?”, cuestionó.

Previamente, señaló que la sociedad debe expresarse en la consulta popular planteada en 15 días y evitó hablar más “porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral”, indicó.

También, dijo que la consulta popular para enjuiciar a expresidentes es lo mismo que la revocación de mandato.

“¿Por qué si se elige a un presidente por seis años se le tiene que aguantar aun portando mal y dañando al país, se le tiene que soportar y aguantar hasta que termine el periodo? No”, señaló AMLO.

Por ello, dijo que es necesario hacer valer el método de la revocación del mandato a mitad del sexenio y preguntarle a la gente: “¿quieres que siga o que renuncie”, refirió.