Legalización del aborto en Veracruz traerá más violencia: obispos

XALAPA Ver. (apro).- Los obispos y arzobispos de Veracruz fustigaron la despenalización del aborto aprobada por el Congreso local, con condenar que dicha iniciativa obedeció a intereses políticos, sin reparar en que a las futuras generaciones se les condenará a una mayor violencia y descomposición social.

El arzobispo Hipólito Reyes Larios escribió en sus redes sociales que el Congreso desoyó a las distintas organizaciones civiles y provida antes de despenalizar el aborto, por lo que ahora más que nunca es necesario lanzar un exhorto a la sociedad para seguir trabajando a favor de la vida, del bienestar integral de la familia veracruzana y de una educación sexual integral.

El martes 20, el Congreso aprobó por 25 votos a favor -de la bancada de Morena- y 13 votos en contra la despenalización del aborto en Veracruz. Afuera del Palacio Legislativo simpatizantes de PROVIDA y organismos religiosos comenzaron a orar para -dijeron- hacer conciencia en los diputados y detener la iniciativa para despenalizar el aborto, sin embargo, dicho dictamen paso sin complicación alguna.

El miércoles, en un comunicado, los obispos expresaron que estas reformas demuestran que el Congreso del Estado esté “a merced” de las tendencias ideológicas que buscan imponer el aborto en Veracruz.

“La sesión se ha realizado a puerta cerrada sin escuchar las voces en contra que pretendían exponer sus puntos de vista desde los ámbitos jurídicos, médicos y psicológicos necesarios para su consideración”.

En la plaza Lerdo, grupos feministas celebraron la despenalización del aborto realizando pintas en tonos verdes en la Catedral Metropolitana, además sacaron sus paliacates verdes y colocaron lonas en puentes peatonales de Xalapa para celebrar que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ya es ley aprobada.

En contraste, los prelados católicos de Veracruz criticaron que los legisladores se apresuraron a votar la despenalización del aborto aprovechando “el estado emocional” que se vive con la pandemia condenando al estado y a las próximas generaciones a una mayor violencia y descomposición social.

“En lugar de atender los problemas reales y urgentes han despreciado y puesto en riesgo el don y derecho de la vida de todos los seres humanos, especialmente el de los más indefensos”.

Los obispos y arzobispos veracruzanos fustigaron que ya no hay el respeto al derecho a la vida desde su inicio: nadie más estaría seguro en este mundo, porque si se desconocen y relativizan las evidencias científicas, el día de mañana la ideología y el movimiento que respalda estas acciones puede considerar que no son dignos de vivir otras personas, sea por su ancianidad, o por razón de su religión, de su raza, o de su forma de pensar”.

Ayer en tribuna, el diputado local del PAN, Enrique Cambranis Torres, expuso que con esta despenalización Morena le da trato al aborto como sí se tratará de un método anticonceptivo.

“A las 28 semanas no es aborto, es nacimiento, pues el producto es extraído como vivo”, fustigó Cambranis.

Para el legislador, quien habrá de relegirse como diputado local, lo que se aprobó el martes es un “circo mediático”, pues ni siquiera se aborda el aborto como delito.

Con pocos oradores en tribuna, anotados en la lista, el coordinador de la bancada del PAN, Omar Miranda, reprochó que la despenalización del aborto solo fue un “oportunismo político”, cuando hay otros problemas sanitarios y de seguridad más apremiantes en Veracruz.

Del lado de los diputados de Morena y quienes votaron a favor de la despenalización del aborto, la empresaria periodística y expriista, Mónica Robles salió a defender en tribuna su propia ley, con el voto de sus compañeros, pero también con su silencio en la máxima tribuna del Estado.

“¿Por qué no es inconstitucional la despenalización del aborto? Estamos obligados a legislar sobre el tema, a saber, que sucede con las mujeres veracruzanas, y ese es el tema aquí. Hay que reconocer que, aunque el aborto este como un delito en nuestro Código Penal, no quiere decir que la mujer no aborte, muchas de ellas, si pudiéramos entender sus circunstancias, no estaríamos hablando de criminalizarlas, sino de protegerlas”.

Para Robles el continuar penalizando el aborto obliga a la maternidad de las niñas, lo cual es un crimen y una tortura: “Una maternidad obligada discrimina en todos los ámbitos. El tema del aborto es un tema de salud pública”.