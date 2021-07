Regresar a aulas, la "mejor terapia para todos": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la necesidad de que los niños regresen a las aulas en el siguiente ciclo escolar porque es fundamental para el desarrollo infantil y de paso romper con la adicción a los videojuegos.

En la conferencia mañanera, dijo que “nada por la fuerza y todo por la razón” para señalar que no se va a obligar a nadie para regresar a las aulas.

“De una vez también lo digo: yo estoy a favor de que se regrese a clases. Está creciendo, no mucho, pero sí hay contagios; sin embargo, no hay riesgos mayores para los niños, para los adolescentes. Se puede tener un buen control, no debe de ser ese el pretexto, la excusa”, indicó el mandatario.

Luego, señaló que hay quienes se oponen a su gobierno y les envió el siguiente mensaje:

“Yo también les diría, porque son muy dados algunos a poner de ejemplo lo que pasa en el mundo, de cómo en otras partes se hacen las cosas bien, bueno, nuestro país en el mundo es de lo que ha cuidado más el que no regresen los niños y los estudiantes a las aulas, a la escuela, en el mundo”, expresó.

Al respecto, dijo que mientras que “todos los países” tienen abiertas sus escuelas, México se ha convertido en uno de los países que más tiempo ha mantenido sus aulas cerradas.

“Eso no es bueno, ya no podemos seguir con las escuelas cerradas. Y tenemos que aplicarnos todos: madres, padres de familia, maestras, maestros, dirigentes sindicales, autoridades municipales, estatales, el gobierno federal”, advirtió.

Dijo que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez tiene la instrucción de iniciar el plan de regreso a clases para que no tener limitaciones y concretarlo a finales de agosto con la apertura de escuelas.

No obstante, dijo que sus opositores y las personas que están en contra de abrir planteles escolares van a poner de pretexto la falta de vacunas para niños.

“Hay que contestar eso. No se requiere la vacuna. Lo ideal sería que todos nos vacunáramos, hasta los niños, pero apenas se está haciendo en el mundo y está demostrado de que los niños tienen mucho menor riesgo si son atendidos, no tenemos tasas de mortalidad por pandemia por covid-19 alta en niños que hayan perdido la vida”, indicó.

En caso de que se detecte un contagio en una escuela, se van a seguir los procedimientos sanitarios, pero “que las escuelas continúen”.

“Pero lo básico es la educación. ¿Qué, no es la educación lo que nos permite desarrollarnos en lo individual, en lo personal?, ¿qué, no es la educación fundamento para el desarrollo de los pueblos? Entonces, ¿todo eso es puro discurso, pura demagogia y cuando se trata de que vamos a impulsar la educación nos oponemos, hay resistencias?”, cuestionó el mandatario y remató:

“Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, no es posible eso. Se les está causando un gran daño, están ahí sometidos, dependiendo, muchos, de los aparatos, de estar recibiendo información tóxica”, aseguró.

“Hay niños que están en los juegos o en estos aparatos electrónicos por horas, por horas. Va uno y les dices: Hola, ¿cómo estás? Oye, ya estoy aquí, ya vine. ‘Espérate’, le dicen, hasta le pueden decir a uno una grosería porque están compulsivamente… Eso no está bien, no, es una adicción, no”, aseveró.

Por ello, dijo que es necesario regresar a las aulas y coincidir con los directivos de las escuelas privadas que están pidiendo el regreso a clases.

“Yo estoy también de acuerdo con ellos, pero me preocupa no sólo el que regresen a clases en las escuelas particulares, quiero que se regrese a clases en las escuelas públicas, que son la mayoría. Todos tenemos que regresar a clases”, insistió.

Luego, mencionó el caso de la escuela de una universidad a la que no se refirió por su nombre y dijo que pese a estar cerrada, se vive un movimiento de huelga y no hay clases.

“Pues ahí van a seguir porque ni modo que se use la fuerza, no, pero hay quienes no quieren. A ver, ¿qué, no es eso una actitud contraria al desarrollo?, ¿no la educación es fundamental para la defensa de los derechos sociales?”, cuestionó AMLO y agregó:

“¿Quién es el que no quiere que se tenga acceso a la educación o que estén las escuelas cerradas?, ¿a quién le conviene la ignorancia?, ¿quién saca provecho de la ignorancia? Ahora sí que ¿de parte de quién es esa actitud? Eso no es racional, necesitamos impulsar la educación”, señaló.

El presidente Obrador, concluyó diciendo: "La educación es la que nos va a hacer libres, la educación como práctica a la libertad”.