AMLO critica al INE por multa a Samuel García; apoyo de su esposa es “lo más normal”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral (TEPJF) luego de las millonarias sanciones al Partido Verde Ecoligista de México (PVEM), y a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. Afirmó que no están haciendo bien las cosas, por lo que llamó a su renovación “para que haya seriedad”.

En sesión extraordinaria el Consejo General del INE sancionó al PVEM con 40.9 millones de pesos por violar la veda electoral durante la jornada comicial del pasado 6 de junio, al utilizar a un centenar de influencers para llamar al voto en favor de esa fuerza política.

También, sancionó con 55.7 millones de pesos al Partido Movimiento Ciudadano (MC) y con 448 mil 946 pesos al gobernador electo, Samuel García, por las aportaciones en especie realizadas vía redes sociales por su esposa e influncer, Mariana Rodríguez.

“Siento que no están haciendo bien las cosas en el INE y en el Tribunal, y no por los candidatos o precandidatos de Morena a Guerrero y de Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos (…) No me da confianza estas decisiones la verdad, pero hay que respetarlos”, acusó el presidente.