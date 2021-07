El INE impone multa de 40.9 mdp y suspende propaganda un año al PVEM por campaña con influencers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) deberá pagar una multa de 40 millones 933 mil 568 pesos y no podrá transmitir propaganda política o electoral del tiempo federal asignado por espacio de un año a partir del mes de agosto entrante por la campaña publicitaria desplegada a través de la participación de 104 influencers el día de la jornada electoral.

Así lo resolvió esta madrugada el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de acreditar que los influencers fueron contratados por el partido a través de empresas y que se trató de una campaña propagandística con el objetivo de influir en el ánimo de los electores a favor del PVEM en plena veda electoral.

“Se arriba a la conclusión de que existió una acción concertada o planeada con un fin específico que es el de influir e influenciar el voto de la ciudadanía a favor del partido, lo que se hizo a través de acciones que denotan sistematicidad en la difusión de esa campaña propagandística a través de influencers en las mismas fechas y horarios”, especificó la consejera Adriana M. Favela Herrera.

Se aprobó en Consejo General una sanción ejemplar al Partido Verde por el caso de los llamados “influencers”, consistente en la pérdida de sus tiempos en radio y TV durante un año, y una multa económica de casi 41 millones de pesos. pic.twitter.com/IkqadVRqas — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) July 23, 2021

Además, se cuantificó cada intervención de los influencers en 10 mil dólares, lo que se traduce en una aportación de más de 20.4 millones de pesos como monto involucrado.

La consejera Claudia Zavala abonó con otro elemento: Recordó que “el Partido Verde es reincidente en el fraude atípico, en el fraude a la ley”, por lo que justificó la severidad de la sanción.

“Tenemos la reincidencia en la generación de un esquema simulado para posicionar al Verde en un tiempo prohibido, en aplicar gastos para generar un beneficio”, abundó.

En su turno, el consejero José Roberto Ruiz no estuvo de acuerdo del todo con la sanción, en particular con la suspensión de las prerrogativas en radio y televisión. La sanción económica es la adecuada, dijo, pero no le encontró sentido a la otra.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey avaló el proyecto y la propuesta de dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues consideró que con las conductas denunciadas se ponía de manifiesto una estrategia de propaganda a favor de un partido político en clara contravención a la ley, de la cual ya había antecedentes, aunado a que las conductas podrían ser constitutivas de delitos.

Destacó el apego de los influencers a una guía o procedimiento en cuanto a sus publicaciones y en las respuestas brindadas a la autoridad, las cuales guardaban alto grado de similitud.