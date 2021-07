Servidores de la Nación protestan en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Integrantes del grupo Servidores de la Nación, que se ha encargado de llevar los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador a todo el país, protestaron afuera de Palacio Nacional por despidos injustificados, falta de derechos laborales y por supuestas irregularidades detectadas en el manejo de los programas sociales del gobierno federal.

Portando sus chalecos color beige y guindas, y sus gorras, así como sus credenciales, el grupo solicitó una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador o con el nuevo coordinador de los programas sociales, Carlos Torres.

"A los Servidores nos despiden de manera injustificada, nos dan contratos temporales porque las bases son para sus familiares y nadie se puede quejar por miedo a las represalias", dijo el tijuanense Antonio García a los medios de comunicación mientras portaba su credencial en el pecho.

“En mi caso, yo he sido despedido el día 31 de diciembre, fue mi último día de trabajo. Me abordó lo que es la persona de recursos humanos y me dijo que ya se me había acabado mi contrato, porque nos hacen un contrato de tres meses, cada tres meses se están renovando contratos y eso es algo que no es legal”, añadió.

Ante la prensa, varios de los funcionarios rindieron sus testimonios mientras se manifestaron primero frente a Palacio Nacional y luego fueron a la parte de atrás, donde está la oficina de Atención Ciudadana.

Avanzaron gritando “¡Es un honor estar con Obrador!”, pues exculparon al presidente de esta situación.

Servidores de la Nación de varios estados de la república, se manifestaron frente al Palacio Nacional, donde expresaron que pese a que apoyan totalmente al presidente de la república, denunciaron malos tratos, acoso y despidos injustificados en sus centros de trabajo. pic.twitter.com/Vyn1jxzpLX — Javier Navarro (@j_navarroh) July 23, 2021

“El presidente está haciendo bien el trabajo, pero no está enterado de lo que hacen los superdelegados, porque nadie se ha atrevido a denunciarlos por miedo a ser despedidos. Nos amenazan con corrernos cada vez que hay juntas si no acatamos los caprichos que ellos tienen", afirmó Yazmín Kama España, una trabajadora social de 54 años proveniente de Yucatán.

De acuerdo con el diario Reforma, Yazmín Kama informó que inicio sus trabajos como Servidora de la Nación desde 2018, en la elaboración del Censo de Bienestar, y que hasta ya iniciado 2019 comenzaron a pagarle, pero la despidieron en octubre pasado porque le entregó al presidente una carta de denuncia durante una gira por Tekax.

“Hay muchas irregularidades en la zona de San Andrés Tuxtla, donde está la Secretaría de Bienestar. Se están manejando los programas sociales a beneficio de los encargados políticamente", añadió Daniel Rosa, de Veracruz, y quien llegó a acusar que lo despidieron injustificadamente el 5 de julio.

"Nunca me dijeron por qué, nunca me mandaron algo formal por escrito de que yo ya estaba dado de baja, únicamente por mensaje de WhatsApp y un encargado me dijo que era una cuestión política porque la delegada le habían pedido ciertos espacios. Yo le dije: hasta el momento el presidente no ha pedido ningún espacio para que los servidores se vayan", afirmó al periódico Reforma.

Mediante un altavoz, Eduardo Martínez Guzmán, de Coatepec, Veracruz, pidió una reunión con Leticia Sánchez, encargada de la oficina de la Atención Ciudadana, aunque hasta las 14:00 horas la respuesta era que dejaran por escrito sus denuncias.

"Hemos sufrido acoso laboral, no se han despedido simplemente por manifestarnos en contra de los malos manejos de los programas federales, ya que han sido usados hasta para hacerles campañas políticas a las personas neoliberales, estamos hartos", expresó Martínez Guzmán.