El sub Galeano llama a participar en la consulta popular, "sin perder de vista a las víctimas"

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El subcomandante Galeano, líder político militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llamó hoy a votar a la consulta y responder sí a la pregunta de este domingo 1 de agosto, sin perder nunca de vista a las víctimas, y quien no quiera ir, aunque sea de forma extemporánea, lo manifieste ante alguna organización de las víctimas a su modo y a su tiempo.

Aunque se corre el riesgo “de que el oficialismo use esa consulta popular para avalar las “consultas” falsas con las que ha cubierto el carácter depredador de sus megaproyectos en los territorios de los originarios”, el mando militar del EZLN dijo hoy que quien no quiera ir a votar por el sí, se le propone que escriba una carta, individual o colectiva, y que la haga llegar a una organización de víctimas, diciéndoles que respeta su dolor y que les apoya en sus demandas de verdad y justicia.

Que escriban una columna periodística, un tuit, un comentario en su blog, en su noticiero, en su Facebook, en Instagram, en donde sea, o una pintura, una canción, un mural, un poema, un discurso, una sonata, una pirouette, una figura, una obra de teatro, un arte. O un artículo de análisis, un coloquio, una cátedra, una conferencia, un semillero, o lo que se le ocurra.

Es más, dice Galeano, para que quede clara su inconformidad, “hágalo de forma extemporánea, o sea uno o varios días después del 1 de agosto y siga en lo que resta del año y los años subsiguientes.

“Se le insiste en que se organice porque, acaso sin saberlo, usted forma parte de las futuras y probables víctimas de las decisiones políticas tomadas en años presentes y venideros por los actores políticos del Estado Mexicano”, subraya.

Es eso –abunda-- o resignarse a que, “cuando usted sea la víctima, el actor político responsable de evitar que eso le ocurriera, de investigar, perseguir y castigar a él o los culpables, declare que usted se lo buscó”, que se limite a condenar el hecho y decir , que se investigará “hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga” –mientras el nombre e historia personal del afectado, pasan a ser un número en una estadística-.

Precisó que los pueblos zapatistas sí participarán, de forma extemporánea, en la llamada “Consulta Popular”, siguiendo los usos y costumbres de los originarios, con asambleas comunitarias.

Añadió que el resultado se le hará llegar a las organizaciones de víctimas de la violencia, de búsqueda de desaparecidos y de presos de conciencia y que quienes tienen credencial del INE asistirán a una casilla.

“Llamamos especialmente a los pueblos originarios hermanos, organizados en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno a que, siguiendo sus tiempos y modos, participen también, sin perder de vista a las víctimas, y teniendo presentes a todos los hermanos asesinados y comunidades que han sido víctimas de las decisiones de los de arriba de antes y de ahora, así como la larga historia de despojos, de engaños, de burlas y desprecios, de destrucción de territorios y desaparición de lenguas y culturas originarias”, dice Galeano en su comunicado.

Aclara que la pregunta a consultar no trata de los ex presidentes, o no sólo de ellos sino de todos los actores políticos: ejecutivos federales y sus gabinetes legales y ampliados; gobiernos estatales y municipales; diputados locales y federales; senadores; jueces y todo el aparato de justicia; organismos descentralizados; organismos autónomos (el INE, antes IFE); Ejército, Fuerza Aérea y Marina; policías federales, estatales y municipales.

Galeano aclaró que la consulta tampoco trata de juzgar ni condenar a nadie sino de los derechos de las víctimas, de su derecho a la justicia y a la verdad.

“Su derecho a saber por qué se decidieron tales acciones u omisiones, con cuáles leyes se les dio sustento legal. Y quiénes fueron o son los responsables o irresponsables, desde el más alto, hasta el más bajo nivel. Eso sería la verdad y su consecuencia sería la justicia. No están a consulta ni la una ni la otra. Se consulta si estamos de acuerdo en apoyar a las víctimas que reclaman saber qué pasó, por qué, y quién; y demandan justicia”, dice Galeano.

Y precisa que cuando se pone como período temporal “los años pasados”, se deduce que incluye hasta el 31 de diciembre del 2020. Y si los meses de enero a julio del 2021 son “pasados”, pues también.

Aunque aclara que existe el riesgo que, tanto el oficialismo como la “oposición” en México, usen la participación en la consulta y el resultado. Sea como una forma de legitimar su política gubernamental, sea como un argumento para esconder sus culpas y evadir la justicia. Tanto el número de participantes “contemporáneos”, como las respuestas, pueden ser secuestrados por uno y otro lado. Pero eso durará apenas un tiempo.

“Lo que a nosotros nos importa es que las víctimas se sientan acompañadas y animadas en su doloroso caminar. Pero su paso, su ritmo, su velocidad, su compañía y su destino, corresponde a ellas y sólo a ellas decidirlo”, indicó.

También, finalizó, existe el riesgo de que el oficialismo use esa consulta popular para avalar las “consultas” falsas con las que ha cubierto el carácter depredador de sus megaproyectos en los territorios de los originarios. “Bueno, esas ‘consultas’ no lo fueron. Fueron acarreos desvergonzados y con ridículos resultados”, subtayó.

El comunicado completo puede ser visto en su web oficial del EZLN http://enlacezapatista.ezln.org.mx.