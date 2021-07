AMLO revela que su hijo Jesús contrajo de covid y no puso en riesgo a sus padres gracias a la vacuna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su hijo menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez se contagió de covid-19 y no puso en riesgo a sus padres porque ambos fueron inmunizados con la vacuna de AstraZeneca.

“Hace poco, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado, y no tuve problemas, ni la mamá y los dos nos vacunamos con AstraZeneca”, expresó en la conferencia mañanera.