"La gente quiere la democracia", dice AMLO y confía en que habrá participación en la consulta popular

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró importante la participación ciudadana en la consulta popular para decidir si los exmandatarios son llevados a juicio o no, y pidió no adelantar vísperas en relación a la asistencia de ciudadanos.

“La gente quiere la democracia y quiere la democracia participativa, no sólo la democracia representativa, no es que cada tres años vas a votar, cada seis años vas a votar, no, puede ser cada año o dos veces al año, si hay democracia participativa, porque se le está consultando al pueblo”, consideró.