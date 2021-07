Mario Delgado acusa que el INE sabotea la consulta popular

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A seis días de que se realice la consulta popular (1 de agosto), Mario Delgado, presidente nacional de Morena, denunció al Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto sabotaje.

A través de sus redes sociales, advirtió que el sistema del INE no sirve ya que se han registrado miles de reportes de ciudadanos que no logran ubicar su casilla, por lo que exigió seriedad y respetar la voluntad de la ciudadanía.

En su cuenta de Twitter, Delgado exhibió un par de fotografías de una credencial de elector y la captura de pantalla del resultado de la búsqueda de la casilla correspondiente en la que se señala: “sección sin resultados, por favor comunícate el 1 de agosto con Inetel para conocer la mesa donde puedes votar”.

“Es impresionante el sabotaje del @INEMexico ante la #ConsultaPopular, su sistema no sirve tenemos miles de reportes de personas que no les permite ubicar su mesa, los mandan al 1 de agosto a un teléfono que no sirve”, indicó.

Es impresionante el sabotaje del @INEMexico ante la #ConsultaPopular, su sistema no sirve tenemos miles de reportes de personas que no les permite ubicar su mesa, los mandan al 1 de Agosto a un teléfono que no sirve.



Exigimos seriedad y que se respete a la voluntad de la gente. pic.twitter.com/SqRkJNu7dW — Mario Delgado (@mario_delgado) July 27, 2021

El dirigente de Morena ha acusado reiteradamente de que el INE no está promoviendo la consulta popular ni ha usado la estructura nacional para que se lleve a cabo.

Hay que mencionar que también los integrantes del comité convocante de la consulta acusaron al órgano electoral de ser omiso en la difusión del ejercicio del próximo domingo, pues será hasta el viernes cuando defina la ubicación de algunas casillas, además de que el 40 por ciento de las mismas serán instaladas en zonas rurales, lo cual dificultará la participación de la ciudadanía.

Para que la consulta sea vinculante, se requiere de la participación por lo menos del 40 por ciento de la ciudadanía que representa a 37 millones de mexicanos.