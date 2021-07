Natalia, el peregrinar de una extranjera para ser vacunada en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese al llamado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a que todas las personas que viven en la Ciudad de México acudan a vacunarse contra el covid-19, en la Unidad de Macro Vacunación de Campo Marte, una joven de nacionalidad extranjera acusó que le negaron la aplicación de la dosis y, además, la discriminaron.

“Esta mañana vine y me negaron la vacuna. Soy colombiana, vivo hace tres años aquí en la Ciudad de México. Vine como estudiante y ahorita estoy trabajando”, aseguró Natalia, de 27 años.

En entrevista con Apro, acusó que personal femenino de esa sede vacunadora, única para los residentes de la alcaldía Miguel Hidalgo, le exigió presentar un comprobante de domicilio a su nombre, cuando ella vive con su pareja en la casa de su suegra.

“Me vio la tarjeta de que era migrante y me dijo: ‘¿y el comprobante de domicilio?’. Lo traía, se lo di. Me respondió: ‘pero no tiene tu nombre’. Y le contesté: ‘Obviamente. Yo vivo con mi pareja en la casa de mi suegra’. Me respondió: ‘No. Debe tener tu nombre, me tienes que comprobar que tu vives ahí’”, narró.

La joven le mostró la credencial de elector de su suegra, con el mismo nombre que aparecía en el comprobante de domicilio, pero fue inútil. “Me dijo que no, que tenía que comprobar que yo vivía ahí”.

Con los ojos llorosos, Natalia recordó el sentimiento de enojo y frustración que le provocó ese trato del personal que atendía el módulo de “Casos Especiales” que, normalmente está a la entrada de cada sede y es atendida por los llamados Servidores de la Nación.

Al buscar otra opción para vacunarse contra el virus, ese que en esta tercera ola ataca principalmente a los jóvenes de 18 a 39 años, acudió a la sede del Centro Médico Siglo XX, donde aplicaban el biológico a residentes de la alcaldía Benito Juárez, “pero estaba súper lleno”, lamentó.

La joven expresó su molestia en sus redes sociales y entre los comentarios, alguien le recomendó que regresara a Campo Marte, que la atenderían rápido.

Al regresar, pasó de nuevo al módulo de Casos Especiales, donde la atendió otra persona y, entonces sí, sin problema, pudo pasar a vacunarse. Eran las dos de la tarde, pero ella llegó la primera vez, a las 9 de la mañana.

“No entiendo por qué, cuando ven que no eres mexicano, que no tienes la tarjeta de elector, el INE, te arman todos estos problemas. Le conté a un familiar de mi novio y me dijo que también tienen conocidos extranjeros que tuvieron el mismo problema”, aseguró Natalia.

Consideró que el gobierno podría ser “un poco más claro si hay alguna fecha exclusiva para nosotros, como para no tener que venir y que te devuelvan y te hagan sentir mal. No sé si le pasa a todos los extranjeros o si yo estuve muy de malas hoy y me pasó. Pero yo me sentí discriminada por ser colombiana”.

En días recientes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha enfatizado en la importancia de que los jóvenes acudan a vacunarse contra el covid-19, debido a que es entre los de menos edad –de 18 a 39 años- en quienes se están presentando el mayor número de contagios y hospitalizaciones. “Lo importante es vacunar, vacunar, vacunar”, dijo.

Además, en varias conferencias, autoridades del gobierno capitalino han informado que las personas extranjeras que viven en la CDMX pueden recibir la vacuna solo con presentar una identificación y el comprobante de domicilio donde viven, aunque no esté a su nombre.