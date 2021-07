Youtuber señala a YosStop por el suicidio de dos menores a las que hizo bullying

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La youtuber Caeli subió a su canal un video donde rompió el silencio sobre su colega Yoselin “N” o YosStop, presa y vinculada a proceso por pornografía infantil, y a quien le adjudica el bullying sufrido tanto por ella como por Mica y Valeria G, quienes terminaron suicidándose.

“Yoselin habla en sus videos mal de ustedes, porque eso no es una crítica periodística, constructiva, es una crítica destructiva, que tienes que ser consciente de quién está escuchándote, y ahí van todos a tirarle mierda a esa persona, y es que yo lo digo porque yo pasé, yo viví esto por medio de Yoselin por más de 8 años.

“Yo no sé cómo Ainara fue suficientemente fuerte”, señaló Caeli en su video de 33:39 minutos, en alusión al caso de la joven que denunció a YosStop, y que la llevó a Santa Martha Acatitla acusada de almacenar y difundir un video de cuando sufrió abuso sexual siendo menor de edad.

En el video, en el que muestra a YosStop criticándola a ella y a otras personas, incluyendo su madre y su hermano Rayito, también youtuber, Caeli contó que no sabe por qué le cayó mal a Yoselin, pero por mucho tiempo se burló de ella y sus seguidores comenzaron a atacarla, razón por la que ahora debe ir al psiquiatra y tomar medicamentos.

En un video en el que entrevistan a Yoseline “N”, una chica le preguntó: “¿Tú crees que la gente habla de una violación para tener seguidores?”, y ella respondió: “No creo que la gente normalmente haga eso, pero ella (Ainara) sí lo hizo”. Ante eso, la cuestionó: “¿Tú tienes una prueba para decir que mintió?”, y la youtuber encarcelada guardó silencio.

“Si eres mujer, mujeres al poder. Lo de puta yo no lo dije porque fuera mío, porque yo diga que ella lo era. Era el pedo entre las dos chavas, entre quién era más puta. Por eso lo dije, por eso dije la palabra, no porque yo quiera decir, miren…”, dijo Yoselin “N”.

La entrevistadora le dijo: “Yo creo que hay que tomarle más seriedad a este tipo de palabras. A mí lo que me dejó muy tocada, tú en el video dices tan natural que te mandaron un video de una chica a la que le metieron una botella y en lugar de hacer algo legal, de proceder, porque eres alguien que tiene un contenido así de gráfico, solo dices que no lo vas a publicar en YouTube porque te lo van a censurar.

“¿En dónde está esa procuración de la mujer si alguien tiene un material tan gráfico, y yo creo que se le debe creer a ella, pero, aunque ella haya mentido, consentido, porque no hiciste nada y fuiste a la policía con ese material tan gráfico, diciendo yo tengo esto y hay chicas que están pasándolo a gente que no conocen, a una imagen pública? ¿Por qué no hiciste nada?”, y Yoseline “N” volvió a quedarse callada.

Después desmintió un video en el que ella afirmó no haber dicho su nombre, cuando sí lo dijo. “Se llama Ainara”, y lo intercaló con otro donde Yoselin “N” aseguró: “Puedo ser mal hablada, pero jamás chueca y mentirosa”.

Caeli contó: “Ryan también me contaba lo grosera que ella es con su mamá, con él, con novios. Yo no entiendo por qué agarró el odio contra mí. A lo que quiero llegar es a que se acabe el maldito bullying. Este caso de Ainara va más allá. Es una mujer que sabe qué tipo de persona que es Yos y que no por dos cartas que haya mandado diciendo que los ama es una mujer que ya cambió”, afirmó.

Su caso

Caeli contó que conoció a Yoselin “N” cuando empezó en YouTube, y luego en una reunión de youtubers en Oaxtepec.

“Y después, en verdad, yo no sé qué pasó”. En ese momento muestra un video donde YosStop habla de ‘los malos videos de Caeli, piensa en Juanxita y hace un gesto de que va a vomitar. Y luego aparece un video de otro youtuber que comentó que “a pesar de que YosStop ha llamado zorra públicamente a Caeli. A pesar de que Yos ha señalado a Caeli de…”, y luego otro donde la nota era que YosStop se burló de Caeli, y después comentó sobre otro video que encontraron, pero después borró, que se titulaba: “Caeli es una puta”.

“YosStop es una mujer que me causó mucho daño porque lleva más de 8 años tratando de humillarme, de exponerme, de que la gente me bulee, porque de todo lo que ella dice en sus videos toda la gente va y te lo dice, por eso estoy hablando aquí, aguantándola, llamarme ‘puta04’ en sus videos, así como lo hizo con Ainara”. En ese momento muestra un video de YosStop diciendo: “Niña con moral muy, muy distraída, por no decir que es una puta, porque realmente sí lo es”.

Contó su experiencia en Argentina, cuando Yoselin “N” se burló de ella cuando contó que descubrió a su “amigo” queriéndole poner droga a su agua, y cuando se quiso ir del lugar un policía no la quiso ayudar porque era propiedad privada, y cuando se quiso bajar la jalaron, la tiraron, la patearon, sin que los policías se dieran cuenta hasta que en las escaleras una mujer y un hombre le advirtieron que no saldría y se preguntaron qué iban a hacer.

“Cuando casi no me salvo, YosStop hizo esta respuesta”, y comparte una captura de pantalla de su cuenta de Twitter donde dice: “Ya estoy a salvo después de ser jaloneada, aventada y encerrada en una casa conde no conocía a nadie, ya que mi amigo huyó en cuando lo caché que trató de ponerle droga a mi agua… Esto no es todo, créanme cuando digo que no creí salir viva de ese lugar. Ya les contaré a detalle”.

Presentó el video de un youtuber que comentó el caso y dijo: “Y luego YosStop, como es costumbre, le gusta burlarse de Caeli y también hizo lo mismo”, y compartió un video de la youtuber encarcelada donde finge estar llorando y dice: “Mis stoppers, perdón, creo que ya voy a desaparecer de las redes porque y se pone gotas en los ojos”.

Siguió Caeli: “No es justo, ya sabes, y peor cuando te dices y te haces llamar ‘feminista’ y lo que más haces y a lo que más te dedicas es a destruir a las mujeres”.

Publicó otro video donde le preguntan: “¿Estás en contra de la violencia contra la mujer, pero has ejercido violencia en contra de mujeres en repetidas ocasiones? Y YosStop guardó silencio.

En uno más, Yoseline “N” dijo: “Es que realmente está chiquita y güey, todavía están a tiempo de que no vayan a caer en algo tan culero, de que no acabes siendo una prostituta y además una prostituta pendeja porque güey, una inteligente cobraría más ¿no?”.

El suicidio de Mica

Caeli compartió un video donde dicen que no es su único escándalo. “No es la primera vez que hace esto y yo sé que Yos lo sabe, hubo otro caso que no muchos de ustedes supieron, no solo uno, tres casos más”.

Por ejemplo, el mío es una chica transexual: “Adolescente originaria de Los Mochis quien al parecer sufrió ciberbullying a partir de dicha publicación”.

Caeli señaló: “YosStop hizo un video completo llamado: ‘Qué vieja tan rara’. Ya tenía un poco de bullying en las redes por su aspecto físico, el cual yo no veo, de ninguna manera, en ningún aspecto, burlarte de alguien.

Yoseline “N” expresó: “Tenemos varias fotos de una niña bien extraña güey, ósea, no entiendo, qué pedo, pon las fotos. Lo extraño de esta vieja es su cara güey, ósea, está bien pinche rara, ósea no ubico si tiene alguna enfermedad.

“Salió muy pinche extraña, ay no sé, se ve como plástico, como que le hicieron una cara, cómo se llama lo que hacen en las películas, un prostético, y se lo pusieron en la cara y se ve demasiado extraña. Parece la versión ¿En dónde están las rubias? Pero en morena, saben. Así de rara se ve”.

Otro youtuber señaló que “le dedicó varios videos, algunos en Instagram, varias publicaciones en Twitter, varias publicaciones de igual manera en redes sociales”.

Caeli contó que “meses después de que Yoselin subió este video acerca de Mica, Mica se suicidó”, y compartió el video de otro youtuber: “Mica Lascuirain es una joven que tuvo la desfortuna de caer en la boca de Yoselin”.

“Pobre mujer que cayó en la boca de otra mujer. Dicho sea de paso, una mujer con millones de seguidores, una mujer bastante grandecita de edad, una mujer, una figura pública que está hablando de una persona no pública. El bullying que hace ella, subió como no tienen una idea, tanto que ella no lo pudo aguantar.

“Aparentemente dejó una carta de que ya no podía más con el bullying que le estaban haciendo por culpa de YosStop”.

“Recuerden que estamos hablando de YosStop, una mujer que se hace ver pro-feminista, apoyo a las mujeres. Mica subía sus fotos, libre de ella, libre de su sexualidad y que, de repente, salga una youtuber con millones, millones de seguidores a decirte este tipo de cosas”, recordó Caeli.

En otro video, otra chica reconoció: “Todo el mundo se burlaba de ella. Pobre Mica, era la burla. Todo esto fue culpa de YosStop. Yo sé que si no fuera por esa vieja a Mica ni siquiera la hubieran conocido en otro lugar del mundo, no se hubiera suicidado, y gracias al pinche video que hizo YosStop burlándose de ella, por eso siempre he dicho, me caga YosStop porque es una mierda de persona”.

Otro video: “Están queriendo cancelar a YosStop por, no sé, tercera, cuarta, quinta vez… Si nosotros buscamos en youtube YosStop el primer video que nos aparece es ‘Que vieja tan rara’”.

“Les cuento, Mica Lascurain que es una chica influencer, famosa de Los Mochis, Sinaloa, se nos acaba de ir justamente el día de hoy. En medios oficiales informan que esa chica tenía una enfermedad, varios usuarios dijeron en redes sociales que esa chica decidió terminar con su vida. Esta super mal, super reprobable”, indicó el youtuber, y luego, en otro video compartido por Caeli, se ve a YosStop diciendo: “Lo dije, se me hizo chistoso y punto”.

“Y Yos, después de esto, despuesito de esto, bloqueó su video, lo bloqueó o lo borró, pero ese video ya no existe”, contó Caeli y resaltó que hay otras dos chicas que pasaron por lo mismo.

El suicidio de Valeria G

En un video compartido por Caeli otro youtuber contó: “Valeria G aparentemente también tuvo la desfortuna de caer en la boca de esta mujer”, y Caeli compartió un tuit de YosStop respecto a esta chica: “Quité el video porque se le veía la vaina asquerosa a la vieja esa espantosa, ya lo censuré y lo estoy volviendo a subir, perdón por el trauma que les pudo haber causado stoppers”.

Caeli refirió que fue un video que ella tuvo que editarlo después de haberlo subido y escribió eso. “O sea, no es la primera vez que muestra ese tipo de cosas en sus videos, en su canal”.

El youtuber comentó: “Este texto era para Valeria G. Valeria G también era menor de edad, Valeria G no era figura pública. Valeria G aparentemente vivió una situación también de abuso, muy similar a Ainara, la diferencia es que Valeria G no tuvo, no sé, la fuerza, la lucecita para salir de esta, y al igual que Mica decidió quitarse la vida”.

Caeli: “¿Y cómo es posible que después de saber lo de Mica, que se quitó la vida después de haber hecho tu video por el bullying que le llegó, solamente eliminaste el video y seguiste haciendo más videos bulleando a más gente?

“Yoselin vio que podía sacar contenido de ahí, dinero de ahí, pues es buen contenido y pues lo pones sin más ni más, así como le creíste a la chica que golpeó a Ainara y no a Ainara cuando te dijo que eso había sido una violación, que por favor bajaras el video, cómo no le creíste a Ainara y le pediste una prueba de la denuncia, de la demanda a los violadores”.

Y en diversas ocasiones comparte el fragmento de un video donde Yoselin “N” se queja de que “hay gente que abre la boca sin ni siquiera investigar bien”, y la cuestionó: “¿Verdad Yos?”

“Yo no quiero decir que YosStop está en la cárcel porque debería estar ahí, o sea que porque está ahí es pornografía infantil por lo de Ainara, de lo cual ella se rio y se rio. Ainara, te lo juro que estoy super contigo. Y la Ley Olimpia que ya por fin existe. Si esa ley hubiera existido hace ya diez años y trataron de destruirme tanto y YosStop era una de ellas”, añadió.

Otras víctimas

Otro caso fue el de un hombre que contó: “Yo fui víctima de esta mujer cuando me llamó pseudo psicólogo que me había sacado las ideas del culo, es su opinión, el problema es que su opinión hace que mucha gente, muchas personitas vengan a atacar”.

Uno más: “Me hablaron unos amigos para preguntarme si me acordaba del video que YosStop había sacado acerca de mí y cómo no acordarme, dijo, y puso un pedazo del video: ‘Seguro este cabrón no tiene novia y si tiene novia, qué puto asco ser su novia’, y después lo conocieron como LordPuñetas”.

Luego subió el video donde ella con sus amigos se peleó con el conductor de una lancha en Cancún, donde Yoselin “N” aseguró que el señor la quiso atacar, cuando no hay evidencia de ello y después que ya no quisieron denunciar para no hacer el problema más grande”.

Por eso, Caeli dijo que no le cree cuando desde la cárcel dijo que ha reflexionado sobre el poder de las palabras, y compartió otro fragmento de Yoselin “N” diciendo: “Ya cuando un adulto, esperar que cambie algo negativo o que trae de toda la vida, siento que es difícil”.