Así fue el "diálogo circular" entre AMLO y Julio Hernández en el "Quien es quien en las mentiras"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La conferencia mañanera sirvió una vez más para dirimir controversias entre el poder público y la prensa. En esa ocasión el columnista Julio Hernández, mejor conocido como Julio “Astillero” puso sobre la mesa el tema de la Sierra de San Miguelito, donde, según él, se pretenden urbanizar mil 805 hectáreas.

Ante el mandatario, el articulista de La Jornada y conductor del noticiario digital Julio Astillero reclamó la indolencia de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat), María Luisa Albores Guillén, para frenar dicho proyecto que, dijo, acabará con esa Área de Reserva Natural Protegida (ANP) de San Luis Potosí.

Con argumentos sólidos y evidencias documentales que no pudo hacer públicas ahí mismo al no contar con el apoyo del área de Comunicación Social de la Presidencia, Julio Hernández, que se ha ocupado de ese tema desde hace rato, logró incluso arrancarle al presidente López Obrador el compromiso de que no se desincorporarán los terrenos de la Sierra de San Miguelito para urbanizarlos, como pretenden algunos ejidatarios.

Julio Hernández expuso sus datos. Foto: Miguel Dimayuga

Los sólidos argumentos aportados por el periodista arrancaron no pocos gestos y muecas a la secretaria Albores Guillén, quien no pudo ocultar su inconformidad, cuando el articulista le dijo al presidente que ella había entregado al empresario Carlos López Medina “envueltas como regalo” las mil 805 hectáreas para un proyecto de desarrollo inmobiliario en San Luis Potosí.

La titular de Semarnat María Luisa Albores Guillén. Foto: Miguel Dimayuga

En respuesta a los cuestionamientos, López Obrador aclaró que no conocía el proyecto y que por interés de la Nación no sería desarrollado, aunque fuera autorizado por autoridades locales.

Asimismo, le dijo que era un “despropósito” compararlo (algo que no hizo) con presidentes anteriores, como Vicente Fox. “No somos iguales”, subrayó López Obrador.

La presencia de Julio Hernández en la mañanera no fue una sorpresa, pues el propio periodista había anticipado que acudiría después de que su nombre salió a relucir en el polémico ejercicio llamado “Quién es quién en las mentiras”.

A través de sus redes sociales, Hernández exigió un derecho de réplica y ayer anunció que acudiría a la conferencia matutina del presidente para responder a lo que consideró un ataque directo a su persona desde Palacio Nacional.

Tras el debate, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:

“@GobiernoMX hizo valer el derecho de réplica del periodista Julio Hernández. Buen ejemplo de diálogo circular y ejercicio democrático, inimaginable en otros tiempos. Nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente y del derecho a la información y la libertad de expresión”.