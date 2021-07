Astillero: "Quién es quién en las mentiras", ejercicio desproporcionado y sin autoridad periodística

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El periodista Julio Hernández López, “Astillero”, dijo que la sección del gobierno federal denominada “Quién es quién en las mentiras de la semana”, es “un ejercicio desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente”.

Incluso, emplazó a la encargada de la sección que se presenta los miércoles en la conferencia mañanera, Ana Elizabeth García Vilchis, -quien la semana pasada calificó como “falsas” las afirmaciones de “Astillero” en contra de la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González sobre el proceso de declaratoria del área natural protegida en la Sierra de San Miguelito en el estado de San Luis Potosí-, a ofrecerle una disculpa pública.

“De no ser así, continuaré con acciones legales en el ámbito nacional y ante instancias del gremio nacionales e internacionales para que no se siga estigmatizando y difamando el ejercicio periodístico recto, honesto y crítico”, advirtió el periodista en el salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional.

“La semana pasada fui señalado aquí de mentir en tres ocasiones, en un ejercicio que me parece a mí desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente para ese ejercicio”, dijo el periodista y agregó:

“Vengo, pues, aquí a señalar que no solo no he mentido, sino que tengo toda la documentación y la argumentación como periodista para mostrar que el fondo del asunto, que es finalmente lo que aquí importa, y ojalá el resultado del ejercicio que estamos realizando hoy desemboque en la posibilidad de que se frene el proceso de supresión de mil 805 hectáreas, que son las codiciadas, que son las privilegiadas, que son las que interesan a los grupos de poder económico, que eso se pueda frenar y se pueda impedir”, refirió.

Luego, dijo que sus tres causas para acudir a la conferencia mañanera son: “El periodismo crítico, independiente, sin chayote, sin engaño, pero también sin mentiras”.

Así como la defensa “sin simulación” del medio ambiente y el proceso popular en busca “de cambio” que se ha instalado en este país, que requiere “verdad y justicia, no solo los informes vehementes, no solo la palabrería, no solo el ‘rollo’ burocrático, la verdad”, señaló.

De hecho, el periodista hizo que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera que que no darán concesión alguna que afecte al medio ambiente: "Nosotros no vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que vaya en contra del medio ambiente. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no hemos actuado de esa manera y no lo vamos a hacer por convicción. No somos iguales, Julio".

Después de una extensa exposición del caso de la sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, el periodista indicó:

“Quiero cerrar esta intervención convocando a la señora Elizabeth García Vilchis a que, tal como lo hacemos los periodistas de verdad, cuando uno se equivoca, lo reconoce y ofrece disculpas. Ojalá y después de todo esto haya, pues, la congruencia en un auténtico ejercicio periodístico y haga lo que corresponde, señora García Vilchis”, emplazó “Astillero”.

Luego, pidió a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, que responda sobre el caso de las mil 805 hectáreas que presuntamente van a ser destinadas para un proyecto empresarial, “el tiempo lo va a demostrar y los hechos van caminando”.

Finalmente, al presidente Andrés Manuel López Obrador le recordó que durante una vista que realizó al estado de San Luis Potosí, firmó de puño y letra el compromiso de un ‘no’ a que se tocara la Sierra de San Miguelito.

“Lo hizo, firmó usted, fue la primera firma. Se señala ahí el conocimiento de lo que pretende el empresario Carlos López Medina; y, además, con un ‘no’ con mayúsculas se comprometió a defender toda la Sierra de San Miguelito, no solamente la parte que no interesa al señor López Medina y a otros inversionistas”, dijo “Astillero”.

Enseguida, concluyó diciendo que en el país “hay muchísimos focos rojos respecto a este mismo modus operandi, que finalmente permite agredir al medio ambiente”.

Previamente, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, rechazó el señalamiento del periodista en el sentido de que la dependencia federal “beneficie a grandes empresas inmobiliarias depredadoras y especializadas en corromper autoridades y políticos, candidatos y campañas”.

“Así de claro: en la Cuarta Transformación no estamos nosotros coludidos con nadie y hacer un área natural protegida es proteger al pueblo de San Luis y también a las mexicanas y a los mexicanos”, dijo la funcionaria federal.

Añadió que la Semarnat no ha quitado mil 805 hectáreas del proyecto de declaratoria de área natural protegida en la sierra de San Miguelito porque aún se continua con el proceso de consulta.

“No se está el decreto como tal, este es el proceso donde se puede opinar”, expresó Albores González y recordó que los propietarios de la tierra tienen el derecho y la facultad de saber qué se quiere hacer justo en su tierra, "pues son los posesionarios legítimos”.

La secretaria calificó como “disparate”, el señalamiento de “Astillero”, donde compara al gobierno actual con la administración del expresidente Vicente Fox que entregó una concesión minera de 373 hectáreas que prácticamente desapreció el emblemático cerro de San Pedro de San Luis Potosí.

“Es un disparate, no podemos comparar. Minería a cielo abierto termina con la parte ambiental, termina con el suelo, con la flora, con la fauna, acaba el agua”, señaló Albores.