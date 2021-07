Bárbara de Regil apoya la denuncia de la youtuber Caeli en contra de YosStop

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un día después de que la youtuber Caeli acusó a Yoselin “N” de ciberbullying, la actriz y modelo fitness Bárbara de Regil se sumó como víctima de la influencer conocida como YosStop, encarcelada en Santa Martha Acatitla y acusada de pornografía infantil.

Caeli subió a su canal un video donde rompió el silencio sobre YosStop, a quien le adjudica el bullying sufrido tanto por ella como por Mica y Valeria G, quienes terminaron suicidándose.

En sus historias de Instagram, la protagonista de Rosario Tijeras llamó a terminar con el acoso en internet, del cuál ella también ha sido víctima cuando ha cometido errores que se han hecho públicos.

“Wow Caeli, mi apoyo para ti, qué te puedo decir. Yo también estuve en su boca (de YosStop) y también la pasé muy mal. Queremos contenido positivo, amoroso, divertido, entretenido y que te enseñe algo nuevo, y que no te siembre odio en el corazón y mente. No sigamos cuentas que fomenten el odio y el ciberbulliyng”, escribió De Regil.

Siguió: “No más odio, no más ciberbullying. Si nos unimos y apoyamos podemos crecer y florecer entre nosotras. Todos tenemos errores, pero el que tengas un error tú a mí no me da el derecho de ventanearlo, de juzgarte y de quererte acabar porque yo también cometo errores.

“Así que mejor que entre nosotros, ayudarnos, apoyarnos y compartir cosas lindas, que las redes se conviertan en algo lindo y no en un linchamiento en donde todos tengamos miedo de hablar porque podemos terminar en la boca de todo el mundo siendo la peor persona”, señaló.

A finales de junio, en su canal de Youtube, la influencer Yoseline Hoffman (YosStop) publicó un video titulado “Lady Bárbara de Regil/Lady Proteína”, donde aclaró que su video “no se trata de todas las estupideces que ha hecho Bárbara de Regil porque sí ha hecho muchas, muchísimas”.

En ese video explicó: “Creo que todo el mundo tiene derecho a ser tonto, a hacer estupideces, sobre todo cuando somos más jóvenes, ya cuando uno va creciendo, ya como que ese derecho se va perdiendo un poco. Y esta bien, tú puedes ser tan tonto como quieras, siempre y cuando no afectes a otras personas, pero, sobre todo, no afectes la salud de las personas”.

Días después YosStop fue aprehendida y vinculada a proceso por pornografía infantil.

En el video contó su relación con De Regil cuando la contactó, en 2019, para pedirle que promocionara su proteína Loving It.

Controversia en redes

“¿Cómo así que todavía hay gente que defiende a YosStop?”, publicó una usuaria.

No faltaron los que no creen nada: “Jaja Woow es neta? (sic) Barbara de Regil? Después de que Yosstop publicara el video dónde (sic) eliminas los mensajes y manipulas todo, no tienes vergüenza, neta, Increíble la manipulación de las masas entre Caeli y Tú. Y no apoyo a Yosstop. Pero por favor tantita vergüenza”, publicó Bruce.

“Bárbara de Regil pidiendo que no sigan a Yosstop por fomentar el bullying… ¿y a ella cuando la van a bloquear por fomentar la estupidez?”, comentó una usuaria.

La víspera, la youtuber Caeli contó en su canal de Youtube cómo sufrió bullying por parte de Yoselin Hoffman y recordó los casos de Mica y Valeria G, quienes, sin ser figuras públicas, al ser criticadas por YosStop y vapuleadas por sus seguidores, se suicidaron.

“Yoselin habla en sus videos mal de ustedes, porque eso no es una crítica periodística, constructiva, es una crítica destructiva, que tienes que ser consciente de quién está escuchándote, y ahí van todos a tirarle mierda a esa persona, y es que yo lo digo porque yo pasé, yo viví esto por medio de Yoselin por más de 8 años”, dijo Caeli